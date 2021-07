Mocna zapowiedź Bartosza Kurka przed IO w Tokio! "Nigdy nie byliśmy minimalistami"

Jakie były wyniki na reprezentacji Polski w siatkówce na ostatnich czterech igrzyskach olimpijskich? Na wszystkich Polacy zaszli do ćwierćfinału, po czym kończyła się ich walka o złoto. Bartosz Kurek, MVP mistrzostw świata z 2018 roku i tegorocznej Ligi Narodów zapowiada jednak, że drużyna Vitala Heynena jest głodna sukcesu.

- Nikt nie chce bardziej odnieść sukcesu, niż my sami. Od kilkunastu lat jestem w kadrze i od zawsze powtarzam, że na tych zawodników, z którymi mam przyjemność grać, nikt nie nakłada większej presji niż oni sami. Wiemy, z czym to się je i co nas czeka. Damy z siebie wszystko. To bardzo trywialne i nudne, ale to po prostu trzeba zrobić - powiedział atakujący w rozmowie z portalem sportowy24.pl.

Reprezentacja Polski wyznacza cel minimum? "Ćwierćfinał to kluczowy mecz"

Grecja, Chiny, Wielka Brytania i Brazylia - na wszystkich turniejach Polska docierała do ćwierćfinału, gdzie lepsi zawsze okazywali się przeciwnicy. Czy na tegorocznych igrzyskach olimpijskich można ten etap rozgrywek traktować, jako plan minimum? - W drugiej grupie jest wielu kandydatów na ciekawy ćwierćfinał. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie kluczowy mecz. To góra, która od wielu lat pozostaje w sferze marzeń i którą musimy w końcu zdobyć - oznajmił Kurek.

Bartosz Kurek podkreślał, że obecny skład reprezentacji Polski w siatkówce będzie grał na igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy. Choć dotychczas ekipa Vitala Heynena nie zawodziła na wielkich turniejach i przywoziła do kraju medale. - Musimy zrobić coś niezwykłego, aby coś niezwykłego osiągnąć - przyznaje jednak 32-letni siatkarz.

Finał igrzysk olimpijskich? "Wymarzony z kimkolwiek"

Polscy siatkarze są typowani na jednych z faworytów do sięgnięcia po złoto w swojej dyscyplinie, o czym przekonuje między innymi agencja Associated Press. Z kim chciałby zagrać w finale Bartosz Kurek? -Finał olimpijski byłby wymarzony z kimkolwiek. Odkąd zacząłem się interesować siatkówką, to Brazylia dominowała. Nawet nie marzyłem, żeby z nią rywalizować w kolejnych mistrzostwach świata o najwyższe laury. Mam nadzieję, że podtrzymamy tę tradycję na kolejnej wielkiej imprezie, jaką są igrzyska. Zobaczymy, bo droga jest jeszcze długa - odpowiedział Polak.

Trener Vital Heynen robił wszystko podczas zakończonego niedawno turnieju Ligi Narodów, aby przeprowadzić jak najlepszą selekcję. Pierwszym przeciwnikiem reprezentacji Polski będzie Iran, z którym siatkarze zmierzą się w sobotę 24 lipca o godzinie 12:40.