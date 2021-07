Heynen wybrał najbardziej wyjątkowych siatkarzy, z którymi pracował. Jeden Polak

Na kanale European Volleyball na Youtube, należącym do federacji CEV, Vital Heynen zaprezentował swoją "super siódemkę", czyli siedmiu najbardziej wyjątkowych zawodników, których prowadził w trakcie swojej 16-letniej trenerskiej kariery. Belgijski szkoleniowiec nie zdecydował się jedynie na wybór najlepszych siatkarzy, z którymi współpracował.

- Wybrałem najlepszych zawodników, których prowadziłem i którzy mnie czegoś nauczyli. To nie było łatwe zadanie, bo prowadziłem bardzo wielu siatkarzy i mógłbym stworzyć nawet dwie lub trzy takie drużyny - mówił na wstępie Vital Heynen.

W gronie wybranych przez Belga zawodników znalazł się tylko jeden Polak - Michał Kubiak.

- To mój kapitan. Kapitan przez duże "K". On nie jest zbyt rozmowny, nie rozmawiamy zbyt wiele, ale jest prawdziwym przykładem dla innych. Czasem zdarza nam się porozmawiać przez dwie minuty, ale się wspieramy i to on musi być kapitanem mojej drużyny - komplementował kapitana reprezentacji Polski.

Obok 33-letniego Kubiaka, w siódemce Heynena byli m.in. Amerykanie Richard Lambourne i David Smith czy Kameruńczyk Nathan Wounembaina. Lambourne miał być zawodnikiem, który kłótnią z Heynenem zmotywował go do intensywnej nauki, podczas gdy niesłyszący Smith dowodem na to, że nawet mimo takich przeciwności można być nie tylko znakomitym siatkarzem, jak i wspaniałym człowiekiem. Dzięki Wounembainie z kolei Heynen miał okazję poznać nową kulturę.

"Super siódemkę" Vitala Heynena uzupełnili dwaj Niemcy - Lukas Kampa i Gyorgy Grozer oraz belgijski środkowy Simon Van der Voorde.