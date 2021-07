Siatkarka reprezentacji Polski zawiesza karierę w wieku 29 lat! Oficjalnie

Mędrzyk ma 29 lat i już w zeszłym sezonie zmagała się z problemami zdrowotnymi, nie grała z powodu kontuzji kolana. Tera równieżz nie rozgrywała wszystkich spotkań w barwach Chemika Police, w którego składzie często jej brakowało.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski siatkarze są już w Japonii. Podróż relacjonowali na Instagramie

Natalia Mędrzyk zawiesiła karierę. "Zdecydowała się na przerwę od siatkówki"

Teraz zawodniczka zawiesiła karierę. "Natalia zdecydowała się na przerwę od siatkówki, na tę chwilę nie zamierza podpisywać kontraktu z żadnym klubem. Natka, życzymy ci wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że zobaczymy się niebawem na parkiecie. Najlepiej w koszulce Chemika!" - przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

Heynen oskarżony o rasizm. Oburzony Alaa Khalaf aż zabrał głos. "Nie mogłem uwierzyć"

Mędrzyk gra w Chemiku od sezonu 2017/2018, a w minionym sezonie nie grała w pełnym wymiarze właśnie m.in. ze względów zdrowotnych. Potrafiła dać jednak świetne zmiany tak, jak w meczu finałowym Pucharu Polski w Nysie, którego została MVP.

Klub Leona będzie współpracować ze Skrą Bełchatów. "Dwa siatkarskie światy"

Nawrocki: Niektórych nie było z nami z takich przyczyn, które nie dają szans także na wyjazd na mistrzostwa Europy

- Niestety niektórych z nich nie było z nami z takich przyczyn, które nie dają szans także na wyjazd na mistrzostwa. Mówiłem, że nie będę rozmawiał do końca Ligi Narodów, teraz wróciliśmy do Polski po turnieju i w tym tygodniu myślę, że ten skład na zgrupowanie przed mistrzostwami Europy powstanie i zostanie ogłoszony. Chcemy bardzo zawęzić tę grupę do piętnastu lub szesnastu dziewczyn, zamknąć się w Szczyrku i trenować - mówił po Lidze Narodów trener reprezentacji Polski, Jacek Nawrocki dla Sport.pl, odnosząc się także do sytuacji Mędzyk.

Polski mistrz Europy znalazł nowy klub. To już 18 w jego karierze!

Natalia Mędrzyk w składzie na zgrupowanie nie było, podobnie jak Joanny Wołosz, która także nie zagra na mistrzostwach Europy. Obie zawodniczki zagrały na turnieju sprzed dwóch lat, kiedy Polki zajęły czwarte miejsce.