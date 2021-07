Klub Wilfredo Leona będzie współpracować z PGE Skrą Bełchatów. "Dwa siatkarskie światy"

Wilfredo Leon od początku informował, że chciałby zbudować klub, który będzie grał na najwyższym poziomie. Będąc współwłaścicielem klubu zaczął od wzmocnień kadrowych. Do Torunia sprowadził już Jakuba Skadorwa czy Rafała Maluchnika. Teraz toruński klub postawił nie tylko na rozwój sportowy, ale i marketingowy.

- Ten projekt ma długofalowe podstawy i chcemy się rozwijać. Nic nie było nam dane, my po prostu chcemy celować do gwiazd i dotrzeć do nich poprzez drogę, którą sami sobie obraliśmy. To dla nas ważna współpraca, bo możemy skorzystać z doświadczenia PGE Skry i wierzę, że uda nam się stworzyć coś fajnego. Chcemy też współpracować ze sztabem PGE Skry i mam nadzieję, że uda nam się ściągnąć do hali komplet kibiców na wspólny mecz, który już teraz planujemy - dodał Karol Lejman, prezes Aniołów Toruń.

PGE Skra Bełchatów będzie współpracować z „Drużyną Aniołów". „Ważny dzień dla siatkówki"

Informacje o nawiązaniu współpracy między klubami przekazano w piątek na konferencji prasowej, na której pojawił się także wiceprezes PZPS, Ryszard Czarnecki. - To niezwykle ciekawy projekt, ważny dzień dla siatkówki. Najbardziej utytułowany klub siatkarski XXI wieku, czyli PGE Skra, podejmuje współpracę z klubem, który jest dopiero na starcie, ale już się sporo o nim mówi. To dwa siatkarskie światy, ale idea współpracy sportowej, ogrywania zawodników przez PGE Skrę czy w przyszłości na odwrót, jest słuszna. Do tego dochodzi współpraca marketingowa. Anioły latają wysoko, podobnie jak pszczoły, czyli symbol PGE Skry - powiedział na piątkowej konferencji Ryszard Czarnecki, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Anioły UMK Toruń liczą, że dzięki współpracy z PGE Skrą będą w stanie zapełnić halę podczas meczów, a także skorzystać z wiedzy sztabu szkoleniowego dziewięciokrotnego mistrza Polski.

- Naszym zadaniem jest też edukacja innych. Pokazujemy to, co robimy najlepiej i to jest wpisane w naszą strategię. Prezes klubu Konrad Piechocki zawsze powtarza, żeby się dzielić wiedzą z innymi, zarówno w Polsce, jak i Europie, bo i Europejska Konfederacja CEV również korzysta z naszych rad jak zapełnić trybuny hali - Tomasz Koprowski, dyrektor marketingu PGE Skry.

Współpraca obu klubów została przypieczętowana meczem piłki siatkowej na piasku. W sobotę na boisku przy galerii Plaza w Toruniu zagrali m.in. Damian Schulz i Sebastian Adamczyk. W planach jest również spotkanie obu drużyn w hali.