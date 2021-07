Burza w kadrze rywali polskich siatkarzy na IO. Legenda kończy karierę

Atmosfera w reprezentacji Iranu przed igrzyskami olimpijskimi jest bardzo napięta. U grupowych rywali Polaków trwa konflikt na linii Farhad Ghaemi - Władimir Alekno. Irański zawodnik nazwał szkoleniowca "marionetką", która daje sobą manipulować, a reprezentację Iranu prowadzi tylko dlatego, że zależy mu na pieniądzach. Takie informacje przekazują irańskie media.

Do konfliktu odniósł się sam Alekno na konferencji prasowej. - Nie chciałem tego komentować, ale to bardzo gorąca sprawa w Iranie. Najważniejsza różnica między mną a Ghaemim jest taka, że jestem od niego starszy. On mówi o tytułach i zaszczytach dla reprezentacji, a nie osiągnął nawet jednej setnej tego, co ja. Wezwałem go do siebie, by porozmawiać, ale on odpowiedział mi w gazetach - przyznał rosyjski trener, cytowany przez Tasnim News.

- Gdy dołączyłem do zespołu, zapytałem, co z Ghaemim. Usłyszałem, że pożegnał się z reprezentacją. Teraz powiedziano mi, że jest gotowy do gry. Powiedziałem, że jeśli jest w pełni przygotowany do gry, to nie mam nic przeciwko temu, by dołączył na zgrupowanie. Ale zauważyłem, że nie jest w dobrej formie i podziękowałem mu po treningu - wytłumaczył Alekno na konferencji.

Władimir Alekno po igrzyskach zakończy karierę trenera

Władimir Alekno przyznał już, że nie zamierza kontynuować kariery trenerskiej po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Tokio. - Jeśli uda nam się odnieść sukces na igrzyskach olimpijskich, będzie to najlepszy koniec mojej kariery. Decyzja jest już ostateczna i po Tokio zakończę karierę trenera - podkreślił rosyjski szkoleniowiec.

Pierwszy mecz na olimpiadzie w Tokio odbędzie się w sobotę 24 lipca o godzinie 12:40, a rywalem reprezentacji Polski będzie właśnie Iran. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.