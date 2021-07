"NYT" tłumaczy się z oburzających słów o polskiej siatkówce. "Zaznaczamy"

Przed igrzyskami w Tokio, aby ułatwić kibicom śledzenie najlepszych sportowców, amerykański "New York Times" przedstawił listę najciekawszych uczestników igrzysk, których występy warto śledzić w każdej z dyscyplin. W zestawieniu znalazło się miejsce dla reprezentanta Polski. Według amerykańskich dziennikarzy w rywalizacji siatkarzy należy zwrócić szczególną uwagę na Wilfredo Leona. Polscy kibice mogliby się czuć zadowoleni, że gwiazda polskiej reprezentacji znalazła uznanie w oczach "NYT". Mogliby, gdyby nie krótki opis zamieszczony pod nazwiskiem Leona.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Polska nigdy nie była królową siatkówki, ale nigdy nie miała takiego zawodnika jak Leon. Urodzony na Kubie jest znany jako Cristiano Ronaldo siatkówki. Kiedy skacze do ataku, jego kolana znajdują się na poziomie dolnej taśmy. Jego decyzja, aby wyemigrować do Polski, sprawiła, że jej drużyna narodowa stała się jedną z najlepszych na świecie".

O ile rzeczywiście Leon to jeden z najlepszych zawodników na świecie, o tyle amerykańscy dziennikarze chyba przespali kilka ostatnich lat w siatkówce. Twierdzenia, że "Polska nigdy nie była królową siatkówki" i dopiero dołączenie Leona do kadry sprawiło, że "drużyna stała się jedną z najlepszych na świecie", są, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjne. W związku z tym redakcja "New York Times" zdecydowała się przesłać wyjaśnienie tych słów.

Skandal w Tokio! Są zatrzymania. "To może zaszkodzić wizerunkowi igrzysk"

"Nie zamierzaliśmy umniejszać sukcesów polskiej drużyny. Ten artykuł został napisany w kontekście historycznego występu zespołu, a konkretnie na igrzyskach olimpijskich, gdzie od 1976 roku Polacy nie zdobyli medalu. W artykule zaznaczamy, że Polska to silna drużyna, która z Wilfredo Leonem jest jeszcze lepsza" - napisała dyrektor ds. komunikacji "New York Times", Nicole Taylor, w komentarzu przesłanym redakcji "WP SportoweFakty".

Reprezentacja Polski jest jednym z faworytów do zdobycia złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. W grupie drużyna Vitala Heynena zmierzy się z Włochami, Kanadą, Iranem, Japonią oraz Wenezuelą. W drugiej grupie znalazły się Brazylia, Rosja, Francja, Argentyna, USA i Tunezja.