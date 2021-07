Vital Heynen przekazał najnowsze informacje ws. Michała Kubiaka

Michał Kubiak doznał lekkiego urazu podczas jednej z akcji pierwszego seta meczu z Egiptem podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Spotkanie kończyło turniej, a kapitan pechowo musiał opuścić boisko i zejść do szatni.

REKLAMA

Zobacz wideo Vital Heynen stęsknił się za polskimi kibicami. Piękne obrazki przed meczem z Norwegią

Kontuzja Kubiaka niegroźna. Siatkarz uspokoił kibiców. "Jest lepiej"

Polski przyjmujący po kilku minutach wrócił jednak do kwadratu, a po krótkiej rozmowie z Vitalem Heynenem od drugiego seta był już także z powrotem na boisku. Martwiący się o stan Kubiaka mogli odetchnąć. Polacy pokonali Egipt 3:0, a siatkarz dograł spotkanie do końca.

Michał Kubiak nagle zszedł z boiska! Najnowsze informacje ws. kapitana

Gdy jeden z dziennikarzy zapytał Kubiaka po meczu, jak się czuje, ten odpowiedział "Z nogą dobrze, jest lepiej" i poszedł do szatni. Wygląda na to, że z jego zdrowiem i samopoczuciem wszystko w porządku.

Vital Heynen nagle krzyknął do mikrofonu. I to po polsku! Mistrzostwo

Heynen: To była kwestia 30 sekund. Badania nie będą potrzebne

Później sytuację Kubiaka nieco bardziej szczegółowo wytłumaczył Vital Heynen. - Kiedy wrócił do hali powiedział mi, że to była kwestia 30 sekund. Że przez tyle odczuwał dyskomfort. To nic poważnego, żaden problem z mięśniem, a jedynie lekkie podkręcenie stawu. Michał nie czuł się zresztą najlepiej, bo zawodnikowi nigdy nie jest łatwo tak z marszu wejść na boisko, gdy przez dwa mecze wcześniej nie grasz - ocenił trener polskiej kadry.

Niespodzianka! Egipcjanie aż odskakiwali, a później zaskoczyli Polaków

Czy Kubiak przejdzie dodatkowe badania przed wylotem do Tokio, albo już po lądowaniu w Japonii? - Nie, to mała rzecz i nic takiego nie jest potrzebne - wskazał Heynen. Trener zdradził też, że lekki uraz po Lidze Narodów wyleczył już Jakub Kochanowski, który po Lidze Narodów miał problemy z mięśniami brzucha.

Wylot do Japonii we wtorek, pierwszy mecz na igrzyskach za dwa tygodnie

Przypomnijmy, że mecz z Egiptem to dla kadry Heynena ostatni sprawdzian przed igrzyskami w Tokio, a polskim siatkarzom do rozpoczęcia najważniejszej imprezy zostały dwa tygodnie. W poniedziałek mają pojawić się na ślubowaniu olimpijskim w Warszawie, a już we wtorek wylatują do Japonii. Od tego momentu będą się przygotowywać do rozpoczęcia turnieju olimpijskiego w bazie w Takasaki. Pierwsze spotkanie w Tokio zagrają w sobotę, 24 lipca o godzinie 12:40. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.