Vital Heynen nagle krzyknął do mikrofonu. I to po polsku! Mistrzostwo

Polska rozegrała towarzyski turniej - Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie, który był dla nich ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Wszystkie trzy spotkania wygrała po 3:0 - z Norwegią, Azerbejdżanem i na zakończenie z Egiptem.

Po ostatnim meczu w niezwykły sposób z kibicami postanowił pożegnać się i podziękować im Vital Heynen. Belgijski trener zrobił to samo, co wykonał dwa lata temu, gdy Polacy wywalczyli awans na igrzyska olimpijskie po turnieju kwalifikacyjnym w Gdańsku. Wygłosił mowę po polsku.

- Cześć! - rozpoczął głośnym okrzykiem Heynen. - Cześć, najlepsi fani na świecie. Muszę wam coś wyjaśnić: To był specjalny turniej. Niełatwy do organizacji. Ale chciałem tego turnieju. Dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy pomagali naszym chłopakom. Dlaczego chciałem tego turnieju? Chciałem, dlatego... dlatego, chciałem, żeby was tutaj zobaczyć! I, jeden moment - przerwał i roześmiał się trener.

Później tłumaczył dziennikarzom, że zapomniał słowa "poczuć". - I poczuć waszą obecność ostatni raz przed wyjazdem do Tokio. Dlatego jesteśmy najlepsi. I jestem dumny, że jestem waszym trenerem. Obiecuję, że zrobimy wszystko, by wygrać medal. Ja dziękuję i my, cały zespół, dziękujemy - dokończył szkoleniowiec i się ukłonił.

Pierwszy mecz turnieju olimpijskiego polskich siatkarzy za dwa tygodnie

Polskim siatkarzom do rozpoczęcia najważniejszej imprezy zostały dwa tygodnie. W poniedziałek mają pojawić się na ślubowaniu olimpijskim w Warszawie, a już we wtorek wylatują do Japonii. Od tego momentu będą się przygotowywać do rozpoczęcia turnieju olimpijskiego w bazie w Takasaki. Pierwsze spotkanie w Tokio - z Iranem - zagrają w sobotę, 24 lipca o godzinie 12:40. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.