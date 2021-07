Polska wygrywa Memoriał Wagnera! Ostatni mecz przed igrzyskami

Norwegia, Azerbejdżan i teraz Egipt. Reprezentacja polskich siatkarzy nie miała sobie równych w XVIII Memoriale Wagnera. Wygrała trzy spotkania, każde w trzech setach. W niedzielnym finale, który w Tauron Arenie w Krakowie oglądało na trybunach osiem tysięcy kibiców, po pierwszym secie - wygranym do 13 - też wydawało się, że Polskę czeka łatwe zwycięstwo.

REKLAMA

Zobacz wideo

Michał Kubiak nagle zszedł z boiska! Najnowsze informacje ws. kapitana

Ale no właśnie: wydawało, bo drugi set był bardzo wyrównany. Egipcjanie przez większość partii przegrywali. W końcówce wyszli jednak na prowadzenie (21:22), które oddali dopiero w grze na przewagi, kiedy pogubili się w rozegraniu - nie przebili piłki - i przegrali drugiego seta do 24. W trzecim próbowali nawiązać walkę, ale nie byli w stanie - przegrali seta do 19 i cały mecz 0:3.

Polscy siatkarze lecą do Tokio

- Prawdziwe sprawdziany mieliśmy w Rimini, kiedy budowaliśmy dwunastkę na igrzyska i walczyliśmy o miejsca w składzie. Wiedzieliśmy, że z zespołami, które przyjadą na Memoriał, nie będzie takiej rywalizacji. Bardziej traktujemy to jako podziękowanie dla naszych wspaniałych kibiców za ostatnie lata. Staramy się dać im choć trochę radości, ale wiemy, że poziom tych meczów nie dostarcza im zbyt wielu emocji. Ale spostawą i zachowaniem próbujemy powiedzieć im wielkie "dziękujemy" - mówił Paweł Zatorski po drugim meczu z Azerbejdżanem.

W poniedziałek siatkarze mają zaplanowane ślubowanie olimpijskie w Warszawie, a dzień później wylot do Japonii. Tam kadra spędzi dziesięć dni w bazie w Takasaki, przystosowując się do warunków, które będą panowały na igrzyskach. Stamtąd przeniesie się już na mecze do Tokio. Pierwsze spotkanie podczas turnieju olimpijskiego to mecz z Iranem, który rozpocznie się 24 lipca o 12:40.

Polska - Egipt 3:0 (25:13, 26:24, 25:19)