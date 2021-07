Mały zgrzyt podczas wręczenia Płomienia Nadziei siatkarzom. Gowin wygwizdany [WIDEO]

W obecności prawie siedmiu tysięcy widzów reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Azerbejdżan 3:0 w Tauron Arenie w Krakowie podczas drugiego dnia XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Polacy byli zdecydowanie lepsi od rywali i stracili zaledwie 37 punktów.

Siatkarze z Płomieniami Nadziei

Polacy, tak jak zapowiadali, dobrze bawili się na boisku. Nie było złości, a dużo uśmiechów, żartów i radości z każdej udanej akcji. Z innego powodu uśmiechy siatkarzom nie zeszły również po końcowym gwizdku. Wówczas odbyła się bowiem piękna uroczystość. Polscy siatkarze jadący na igrzyska olimpijskie w Tokio otrzymali pamiątkowe Płomienie Nadziei, mające zagrzewać ich do walki w igrzyskach. W dodatku wręczali im je mistrzowie olimpijscy z 1976 roku z Montrealu - np. pamiątkową statuetkę od Grzegorza Wagnera, syna Huberta Wagnera, otrzymał Vital Heynen, a od Edwarda Skorka - Michał Kubiak. Oprócz olimpijczyków z Montrealu, płomienie nadziei wręczali też m.in. Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Siatkówki, a nawet przedstawiciel kibiców - Szymon.

- Drużyna Huberta Wagnera to byli gladiatorzy. Do dziś jesteśmy z was dumni. Dzięki waszemu przykładowi nasza siatkówka odnosi teraz sukcesy. Mamy teraz też prawdziwych gladiatorów. Lećcie do Tokio po złoty medal - powiedział wygwizdany przez kibiców wicepremier Jarosław Gowin.

To już kolejny polityk, który został wygwizdany przy okazji meczów reprezentacji Polski. Kibice nie lubią łączenia polityki ze sportem. Podobny los spotkał innych premierów - Donalda Tuska podczas mistrzostw świata w siatkówce i Beatę Szydło przy okazji mistrzostw Europy w piłce ręcznej.

Tysiące kibiców w Krakowie! Przyszli na Leona, ale się nie doczekali. Heynen dalej testował

Na koniec uroczystości medaliści z Montrealu dostali medale 100-lecia odzyskania niepodległości. Jak wyglądała uroczystość, można zobaczyć na stronie Polsatu Sport.