Co dalej z pracą Vitala Heynena w reprezentacji Polski? "Niepewność"

Przyszłość Vitala Heynena w polskiej kadrze była niepewna już rok temu. Wtedy szkoleniowcowi też kończył się kontrakt, ale ze względu na przełożenie igrzysk olimpijskich negocjacje z Belgiem poszły dość szybko. Heynen dostał także podwyżkę. Gdy dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak pytał, czy w podstawie wcześniej było 70 tysięcy euro za rok pracy, prezes PZPS Jacek Kasprzyk odpowiadał: Nie, tyle było na początku kontraktu, natomiast z roku na rok ta kwota rosła. I w 2021 roku podstawa będzie prawie taka sama jak w 2020. Plus większe premie.

Umowa została przedłużona o rok, do końca października. Sprawa tego, czy Heynen skorzysta z możliwości przedłużenia jej o kolejny rok pojawia się wśród kluczowych tematów już teraz, bo jednym z kluczowych czynników dotyczących negocjacji z Belgiem poza wynikami na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach Europy mają także zbliżające się wybory w Polskim Związku Piłki Siatkowej, które mają odbyć się we wrześniu. To właśnie nowy prezes federacji może wybierać trenera na kolejny sezon lub prowadzić negocjacje z Heynenem.

- Wybory w związku są we wrześniu. Nie chcemy niczego narzucać - tłumaczył w rozmowie dla Sport.pl obecny prezes, Jacek Kasprzyk. - Jeżeli Vital będzie chciał zostać, będzie to możliwe. Natomiast być może będzie zmiana prezesa i zarządu. Nie chcielibyśmy narzucić "naszego" trenera nowemu zarządowi - wskazał działacz.

Wyjaśnijmy: w podobnej sytuacji, jak reprezentacja Polski przed igrzyskami w Tokio znalazły się kadry Francji i Włoch. W tej pierwszej zdecydowano, że w Japonii drużynę poprowadzi jeszcze obecny trener Laurent Tillie, ale później zespół przejmie już nowy szkoleniowiec, Bernardo Rezende. U Włochów w podobny sposób zmienią się Gianlorenzo Blengini i Ferdinando De Giorgi. Tylko że ich federacja podjęła decyzję, że De Giorgi już rozpocznie pracę z kadrą młodszych zawodników i to oni, a nie zawodnicy, którzy wrócą z igrzysk w Tokio, pojadą na mistrzostwa Europy we wrześniu.

Dlaczego zatem w Polsce nie zdecydowano podobnie i nie wyjaśniono sprawy przyszłości trenera kadry jeszcze przed igrzyskami? - Powiedzieliśmy sobie, że zajmiemy się tym po Tokio. To sytuacja, w której Vital pracuje jeden rok dłużej, niż zakładaliśmy. Gdyby igrzyska odbyły się zgodnie z planem, to pewnie skończyłby się kontrakt Heynena. Rok temu miał inne zapędy. Zresztą często jest też tak, że wypala się nie tylko trener, ale i drużyna przy trenerze. On może nie mieć czego więcej dać drużynie, a my mamy ogromny potencjał, mamy z czego wybierać. To, poza dwoma-trzema zawodnikami, młoda drużyna - tłumaczył Jacek Kasprzyk. I dodawał: Myślę, że to najważniejsze: dać trenerowi podejmować decyzje. Potem będziemy go rozliczali. To nie tak, że chcę uniknąć odpowiedzialności. Mogę wziąć na siebie winę za hotel, jedzenie, czy inną kwestię organizacyjną, której nie dopilnowałem. Ale jeśli chodzi o trenera, to tego nie widzę.

Bez presji na Heynena. Najważniejsze są igrzyska

Z informacji Sport.pl wynika, że związek nie chciał także wywierać presji na Heynenie. Jeśli pojawiłaby się zgoda na kontynuację współpracy z Belgiem i porozumienie choćby w kwestiach finansowych, nie byłoby problemu. Ale już jeśli negocjacje by się przedłużały, albo zdecydowano by się zatrudnić nowego trenera na okres po igrzyskach, to mogłoby to zepsuć atmosferę w drużynie przed najważniejszą imprezą. A tego zdecydowanie nikt nie chce.

Polscy siatkarze wkroczyli już w ostatni etap przygotowań do występu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Od piątku do niedzieli zagrają w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie z Azerbejdżanem, Egiptem oraz Norwegią. Potem, w poniedziałek mają zaplanowane ślubowanie olimpijskie w Warszawie, a dzień później wylot do Japonii. Tam kadra spędzi dziesięć dni w bazie w Takasaki, przystosowując się do warunków, które będą panowały na igrzyskach. Stamtąd przeniesie się już na mecze do Tokio. Pierwsze spotkanie podczas turnieju olimpijskiego to mecz z Iranem, który rozpocznie się 24 lipca o 12:40. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.