Reprezentant USA zastąpi Pawła Zatorskiego w ZAKSIE

Prezesi ZAKSY musieli przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022 znaleźć nowego libero, bo z klubu odszedł reprezentant Polski Paweł Zatorski. Dwukrotny mistrz świata od następnego sezonu będzie występował w Asseco Resovii.

Najlepszy libero Ligi Narodów w ZAKSIE

Wybór padł na 31-letniego reprezentanta USA - Erik Shoji. W 2014 roku ten siatkarz wygrał z kadrą Ligę Światową, a rok później po brąz Pucharu Świata. W 2016 roku sięgnął po brązowy medal igrzysk olimpijskich, a dwa lata później po tego samego koloru medal mistrzostw świata. W 2019 roku został wybrany najlepszym libero Ligi Narodów, a Amerykanie przegrali dopiero w finale.

Siatkarską karierę Shoji rozpoczął w Stanach Zjednoczonych – na Uniwersytecie Stanford (2009-2012). Potem grał w lidze niemieckiej w CV Mitteldeutschland (2012/2013), Hypo Tirol Volleyballteam (2013/2014) i Berlin Recycling Volleys (2014-2016). W sezonie 2016/2017 występował w rosyjskim Lokomotiwie Nowosybirsk, w następnym we włoskim Taiwan Excellence Latina 2017/2018, a przez ostatnie trzy sezony znów w Rosji - w Fakiel Nowy Urengoj. Teraz po raz pierwszy w karierze zagra w PlusLidze.

- Jestem bardzo podekscytowany możliwością gry w Polsce. Cieszę się, że trafię właśnie do ZAKSY, bo to klub, który ma znakomitą reputację. O ZAKSIE słyszałem dużo dobrego zarówno od Davida Smitha [amerykański środkowy ZAKSY - red.], jak i pozostałych zawodników. Nie mogę się doczekać walki w Lidze Mistrzów, gdzie klub stanie w roli obrońcy trofeum. Zdaję sobie sprawę, że zarówno Champions League, jak i PlusLiga są bardzo mocne, jestem jednak gotów dołączyć do drużyny i dam z siebie wszystko, abyśmy razem mogli walczyć o jak najlepsze rezultaty na wszystkich frontach - powiedział dla oficjalnej strony klubowej ZAKSY.

Oprócz Sjoji do ZAKSY w trakcie letniego okienka transferowego dołączyli dotychczas: dwaj rozgrywający Michał Kozłowski i Marcin Janusz, środkowy Tomasz Kalembka i przyjmujący Wojciech Żaliński. Do drużyny prawdopodobnie dołączy też środkowy Norbert Huber.