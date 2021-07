Marcin Janusz zastąpi genialnego rozgrywającego w najlepszej drużynie Europy

Prezesi ZAKSY musieli szukać nowego rozgrywającego, bo z klubu odszedł jeden z najlepszych zawodników świata, Francuz Benjamin Toniutti, który zagra w drużynie mistrza Polski - Jastrzębskim Węglu.To był jeden z największych hitów transferowych tego lata w PlusLidze.

"Będą porównania do Toniuttiego"

Toniuttiego na rozegraniu zwycięzcy Ligi Mistrzów zastąpi reprezentant Polski Marcin Janusz. 26-letni zawodnik przez ostatnie trzy sezony grał w Treflu Gdańsk.

- Oczywiście jestem świadomy, że porównania do Toniuttiego będą się pojawiały, natomiast mi nie pozostaje nic innego, jak tylko skupić się na tym, by ciężko pracować, rozwijać się, grać jak najlepiej i jak najwięcej osiągnąć. W momencie, kiedy otrzymałem ofertę już podświadomie wiedziałem, że ją przyjmę. Zdaje sobie sprawę, że będzie to dla mnie spore wyzwanie, ale czuję, że jestem na to gotowy - mówi Janusz dla oficjalnej strony klubowej ZAKSY.

Dodaje również, ze Kędzierzyn-Koźle to świetne miejsce do rozwoju. - Chcę spróbować swoich sił w walce o jak najwyższe cele, a zespół z Kędzierzyna-Koźla jest idealnym miejscem na to. ZAKSA to klub, który pozwala się rozwinąć każdemu zawodnikowi, to też widać, bo praktycznie każdy kto tutaj przechodził, a przynajmniej zdecydowana większość siatkarzy, po kilku latach wchodzi na ten wyższy poziom - przyznaje.

Janusz miesiąc temu miał sporego pecha. Zawodnik nie wziął jednak udziału w żadnym ze spotkań Ligi Narodów w Rimini. Wszystko przez uraz odcinku szyjnego kręgosłupa. 26-latek musiał opuścić bańkę we Włoszech i wrócić do Polski i tu kontynuować walkę o jak najszybszy powrót do zdrowia. Ta decyzja wykluczyła Janusza z możliwości wyjazdu do Tokio.

26-letni zawodnik w PlusLidze zadebiutował w sezonie 2011/2012 w barwach PGE Skry Bełchatów. Kolejne dwa lata spędził w barwach akademików z Częstochowy. Następnie po sezonie gry w Kielcach zawodnik wrócił do Bełchatowa, tym razem na nieco dłużej (2015-2018). Najlepiej spisywał się i najczęściej grał dopiero jednak w Treflu Gdańsk. To właśnie w barwach tego klubu zadebiutował w reprezentacji Polski, a dwa lat temu zdobył brązowy medal Ligi Narodów i srebro w Pucharze Świata.

Na krajowym podwórku Janusz m.in. zdobył ze Skrą mistrzostwo w 2018 roku oraz dwa lata wcześniej Puchar Polski.

Oprócz Janusza do ZAKSY w trakcie letniego okienka transferowego dołączyli dotychczas: rozgrywający Michał Kozłowski, środkowy Tomasz Kalembka i przyjmujący Wojciech Żaliński. Do drużyny prawdopodobnie dołączą również środkowy Norbert Huber i libero Erik Shoji.