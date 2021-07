Dramat wielkiej gwiazdy! Nie leci na igrzyska do Tokio. Jeden z najlepszych na świecie

Tuomas Sammelvuo, trener reprezentacji Rosji ogłosił czternastu zawodników, którzy walczyć będą o udział w igrzyskach olimpijskich. Dwunastu z nich pojedzie do Tokio. Na pewno w tym gronie nie znajdzie się jeden z najlepszych siatkarzy świata - Dmitrij Muserski.

"To dla niego dramat i strata dla Rosji"

32-letni środkowy jeszcze przed rozpoczęciem turnieju Ligi Narodów w Rimini narzekał na uraz stawu łokciowego. W trakcie imprezy opuścił drużynę i wrócił do swojego kraju. Okazało się, że jego uraz jest poważny.

- To dla niego dramat i strata dla Rosji. Muserski jest bardzo zaniepokojony, ale dla naszego zespołu jego nieobecność w igrzyskach nie jest werdyktem - pisze rosyjski dziennik "Sport-express".

Sam Muserski nie ukrywa rozczarowania. - W Rimini jeszcze miałem nadzieję, że się wyleczę. Wszystko jasne stało się po badaniach w Rosji. Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja, bo bardzo chciałem jechać na olimpiadę. Ale co mogę więcej powiedzieć i zrobić? Na szczęście nie będzie konieczna operacja, ale powrót do zdrowia zajmie dużo czasu - mówi znakomity siatkarz.

Muserski po raz drugi z rzędu opuści igrzyska olimpijskie. W 2016 roku z udziału w turnieju w Rio de Janeiro wykluczyła go kontuzja kolana.

Muserski przez ostatnie trzy sezony występował w Japonii w barwach Suntory Sunbirds, z którym w 2021 roku wywalczył mistrzostwo kraju. Poprowadził swój zespół do historycznego mistrzostwa, został MVP finałów i najlepszym atakującym. Wcześniej przez trzynaście sezonów grał dla rosyjskiego Biełogorje Biełgorod.

Z reprezentacją Rosji sięgnął w 2012 roku po złoto olimpijskie, natomiast rok później razem z drużyną wygrał mistrzostwa Europy. W 2011 i 2013 roku wygrywał Ligę Światową, a w 2018 roku Ligę Narodów.

Jego kariera klubowa wyglądała przez długi okres czasu dość monotonnie. Zawodowe uprawianie sportu rozpoczął w Charkowie, skąd przeniósł się do Biełgorie Biełgorod. W tym klubie spędził kolejne aż trzynaście lat, grając na pozycji środkowego/atakującego. Był podstawowym zawodnikiem swojej drużyny i niejednokrotnie rozstrzygał mecze zespołu w decydujących momentach.

Reprezentacja Rosji może być rywalem Polaków na igrzyskach, ale dopiero w fazie pucharowej. W grupie mistrzowie olimpijscy z 2012 roku zmierzą się z Argentyną (24 lipca), USA (26 lipca), Brazylią (28 lipca), Francją (30 lipca) oraz Tunezją (1 sierpnia).