Polski siatkarz przegrał walkę o igrzyska. Opowiedział o kulisach

- Nie mam żadnych pretensji do Vitala, ani do nikogo innego i wierzę, że Paweł Zatorski poradzi sobie na igrzyskach naprawdę świetnie - mówił w rozmowie dla Sport.pl, Damian Wojtaszek. Libero kadry jako ostatni dowiedział się o tym, że nie pojedzie do Tokio, gdy w niedzielę Vital Heynen dopełnił skład na igrzyska.

