Wilfredo Leon nie zgadza się ze słowami Vitala Heynena

- Vital Heynen mówił nam, że Polakom brakuje doładowania 25 procent do osiągnięcia pełnej mocy przed igrzyskami. A ty jak to ocenisz? - pytaliśmy Wilfredo Leona tuż po powrocie z Ligi Narodów, w której polscy siatkarze wywalczyli srebrne medale. - To za dużo, potrzeba naładowania 15 procent - wskazywał przyjmujący.

3 Volleyball World, materiały prasowe organizatora VNL Otwórz galerię Na Gazeta.pl