Krystyna Pawłowicz wywołała burzę po meczu Polaków. "Co to za akcja? Po co?"

Reprezentacja Polski siatkarzy przegrała w finale Ligi Narodów z Brazylią 1:3 (25:22, 23:25, 16:25, 14:25). Bartosz Kurek i Wallace zagrali przez fragment meczu w wyjątkowych koszulkach z nazwiskami swoimi, ale także siatkarek grających z tymi samymi numerami, co oni.

"Wyjątkowa, kolorowa koszulka pojawiła się już wcześniej podczas Ligi Narodów. Volleyball World rozpoczął wówczas pierwszą na świecie kampanię "Equal Jersey", w ramach której najlepsi zawodnicy będą walczyć o równouprawnienie płci, nosząc specjalne koszulki z własnym nazwiskiem oraz nazwiskiem zawodnika płci przeciwnej" - napisał Jakub Balcerski.

Wtedy ujawniono pierwsze trzy pary zawodników i zawodniczek, które zostały potwierdzone jako ambasadorzy "Equal Jersey". To Lauren Carlini (USA) i Facundo Conte (Argentyna) dzielący nr 7, Natalia Gonczarowa (Rosja) i Wallace de Souza (Brazylia) dzielący nr 8, oraz Eda Erdem (Turcja) i Nimir Abdel-Aziz (Holandia) dzielący nr 14.

To dlatego Wallace w finałowym meczu z Polską założył taką koszulkę na początku pierwszego seta. A dlaczego do połowy partii nosił ją także Bartosz Kurek? Zawodnik polskiej kadry także został ambasadorem akcji - dzieli numer 6 z Iriną Korolową z Rosji.

- Volleyball World jest dumny z tego, że jest przodującym propagatorem równości płci w sporcie. Równość płci i inkluzywność są wpisane w DNA siatkówki i zawsze będziemy odmawiać godzenia się na status quo - powiedział Finn Taylor, dyrektor generalny Volleyball World.

Rozpoczynając kampanię "Equal Jersey", chcemy pokazać, że siatkówka jest uniwersalna. Łączy ludzi, a zawodnicy i kibice wiernie wspierają wszystkich, broniąc równości, różnorodności i inkluzywności, widząc ja jako nieograniczoną siłę - podkreślił dyrektor Volleyball World.

Akcja została skomentowana przez Krystynę Pawłowicz, która jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jej wpis wywołał burzę w mediach społecznościowych. - Finał siatkówki, Polska - Brazylia, przed chwilą przerwa techniczna. Co to za akcja z tą zmianą koszulek zawodników na koszulki z nazwiskami kobiet- siatkarek... Komentator: "jest to potrzebne, wreszcie wyrównujemy to wszystko". Co wyrównujemy? Kobiety i facetów...? Po co?" - napisała Pawłowicz na Twitterze.

To nie pierwszy raz, kiedy posłanka zabiera głos na tematy związane ze sportem. Wcześniej przed meczem Polski ze Szwecją na Euro 2020 jej słowa cytowały nawet szwedzkie media, a ją wyraźnie poniosło upalne lato, gdy domagała się od Szwedów reparacji wojennych po "potopie szwedzkim" z XVII wieku.

Polscy siatkarze w najbliższy poniedziałek powrócą do kraju i będą szlifować swoją formę przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio. Zespół Vitala Heynena wystąpi w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się od 9 do 11 lipca w Krakowie. Biało-czerwoni zmierzą się w nim z Norwegią, Turcją oraz Egiptem. Dwa dni później kadra poleci do Japonii na zgrupowanie poprzedzające igrzyska olimpijskie, które zaczną się 23 lipca.

Program XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

Piątek 9.07.2021

godz. 15.00 Tunezja – Egipt,

godz. 18.00 Polska – Norwegia,

Sobota 10.07.2021

godz. 15.00 Norwegia – Egipt,

godz. 18.00 Polska – Tunezja,

Niedziela 11.07.2021