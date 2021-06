Polska przegrała w finale Ligi Narodów. Kiedy zespół Heynena zagra kolejny mecz?

Kadra prowadzona przez Vitala Heynena zajęła drugie miejsce w fazie zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów z 37 punktami na koncie. W pierwszej części sezonu Polacy przegrali trzy mecze – 0:3 z Brazylią, 1:3 ze Słowenią i 2:3 z Francją. W półfinałowym meczu biało-czerwoni wygrali 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) ze Słowenią, ale w finale przegrali 1:3 z Brazylią.

Reprezentacja Polski zagra jeszcze trzy mecze przed IO w Tokio. Czeka nas Memoriał Huberta Jerzego Wagnera

Polacy w najbliższy poniedziałek powrócą do kraju i będą szlifować swoją formę przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio. Zespół Vitala Heynena wystąpi w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się od 9 do 11 lipca w Krakowie. Biało-czerwoni zmierzą się w nim z Norwegią, Turcją oraz Egiptem. Dwa dni później kadra poleci do Japonii na zgrupowanie poprzedzające igrzyska. Wraz z nią udadzą się dwaj zawodnicy rezerwowi: przyjmujący Tomasz Fornal oraz środkowy Norbert Huber.

Przed meczem z Brazylią znaliśmy 11 z 12 zawodników powołanych na igrzyska olimpijskie w Tokio. Jedynym znakiem zapytania była pozycja libero, gdzie Vital Heynen miał zdecydować pomiędzy Damianem Wojtaszkiem a Pawłem Zatorskim. Ostatecznie padło na byłego siatkarza ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. - "Taka jest kolej rzeczy i do Tokio jedzie Paweł Zatorski - gratulacje mordeczko" – napisał na Instagramie Wojtaszek.

Na trybunach tegorocznego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera będą mogli zasiąść kibice. Ceny wejściówek na spotkania reprezentacji Polski rozpoczynają się od 19 złotych. W pierwszym meczu biało-czerwoni zagrają z Norwegią (9.07, godz. 18:00), natomiast w kolejnych zmierzą się z Tunezją (10.07, godz. 18:00) oraz Egiptem (11.07, godz. 16:00).

Program XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

Piątek 9.07.2021

godz. 15.00 Tunezja – Egipt,

godz. 18.00 Polska – Norwegia,

Sobota 10.07.2021

godz. 15.00 Norwegia – Egipt,

godz. 18.00 Polska – Tunezja,

Niedziela 11.07.2021