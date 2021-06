To historia, która wzrusza. Niezwykle zachowanie Brazylijczyków po meczu z Polską

To historia, która wzrusza. Brazylijscy siatkarze po wygranym finale z Polską w Lidze Narodów (3:1) połączyli się z Renanem Dal Zotto. Selekcjonerem, który kilka tygodni temu trafił w bardzo poważnym stanie do szpitala. Był bliski śmierci po zakażeniu koronawirusem. Przeszedł dwie intubacje i operację z powodu ostrej zakrzepicy w lewej nodze. - Czułem, że to koniec. I to dwukrotnie - mówił niedawno Dal Zotto już po wypisaniu ze szpitala, gdzie spędził 36 dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak to było z rekordem asów Wilfredo Leona? "Po powtórce stwierdziłem, że as jest zasłużony"

Zaskakujący wybór po finale Ligi Narodów. Kurek tego się nie spodziewał: Nie postrzegam tak siebie

Na turniej Ligi Narodów do Rimini wraz z drużyną poleciał jego asystent. Ale Dal Zotto, który teraz wraca do zdrowia i ma wrócić do pracy z kadrą na zgrupowaniu przed igrzyskami, nie zostawił drużyny. I przed meczem z Polską, jak relacjonują brazylijskie media, wygłosił przemowę poprzez wideorozmowę. Jak i po meczu, kiedy kamery uchwyciły, jak rozradowani Brazylijczycy łączą się z Dal Zotto i wspólnie świętują zwycięstwo w Lidze Narodów.

Brazylia w niedzielę pokonała Polskę po raz drugi w ciągu trzech tygodni. Po raz pierwszy zrobiła to w rundzie zasadniczej tegorocznej LN. W trzeciej serii spotkań, kiedy rozbiła drużynę Vitala Heynena w trzech setach. Teraz potrzebowała czterech, choć początek meczu wcale nie zapowiadał zwycięstwa Brazylii, bo pierwszego seta wygrali Polacy - do 23. W kolejnych nie potrafili już jednak nawiązać walki. Szczególnie w trzecim i czwartym secie, które przegrali odpowiednio do 16 i do 14.

Polska - Brazylia 1:3 (25:23, 23:25, 16:25, 14:25)

"Wilfredo Leon się męczył, a ktoś na to nie reagował". Vital Heynen popełnił błąd w finale Ligi Narodów?

Pełna kadra polskich siatkarzy na igrzyska olimpijskie w Tokio

Polski Związek Piłki Siatkowej już w środę ogłosił jedenastkę zawodników, którzy polecą na igrzyska olimpijskie do Tokio. Brakowało tylko jednego siatkarza na pozycji libero. Heynen tłumaczył, że potrzebuje jeszcze chwili, by zdecydować czy do Japonii zabierze Damiana Wojtaszka, czy Pawła Zatorskiego. I choć wszystko od razu wskazywało, że będzie to Zatorski, to Heynen ogłosił to oficjalnie dopiero po niedzielnej porażce w finale Ligi Narodów z Brazylią (1:3).

atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek

Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek środkowi: Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek

Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz przyjmujący: Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka libero: Paweł Zatorski

To dwunastka, która poleci do Japonii. Ale zanim tam poleci, wróci do kraju, gdzie od 9 do 11 lipca zaprezentuje się podczas Memoriału Huberta Wagnera. Dwa dni później siatkarze ruszą do Takasaki, gdzie będą przygotowywać się do igrzysk i oczekiwać na pierwszy mecz z Iranem (24 lipca).