Czterech Polaków w drużynie marzeń siatkarskiej Ligi Narodów

Polscy siatkarze nie zdołali triumfować w tegorocznej Lidze Narodów. Drużyna prowadzona przez Vitala Heynena przegrała w niedzielnym finale z Brazylią 1:3. Polacy bardzo dobrze weszli mecz i w świetnym stylu wygrali pierwszego seta. Niestety później zdecydowanie do głosu doszli podrażnieni Brazylijczycy, którzy grali bezbłędnie. W naszej kadrze słabo funkcjonowało zarówno przyjęcie jak i blok, co sprawiło, że nie była w stanie w żaden sposób odpowiedzieć rywalom z Ameryki Południowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Liga Narodów. Siatkarzom dopisują humory. Leon udaje Świętego Mikołaja, a Paweł Zatorski wygłupia się na treningu

Czterech Polaków w drużynie marzeń Ligi Narodów. Bartosz Kurek MVP!

Pomimo tego, że reprezentacji Polski nie udało się triumfować w Lidze Narodów to dojście aż do finału i tak jest ogromnym sukcesem. Głównym celem dla drużyny Vitala Heynena na ten rok są zdecydowanie igrzyska olimpijskie, co wielokrotnie podkreślał sam selekcjoner.

"Gratulacje mordeczko". Wojtaszek, choć do Tokio nie leci, zachował się na medal

Po niedzielnych rozstrzygnięciach wybrana została drużyna marzeń turnieju rozgrywanego w Rimini. Ostatecznie znaleźli się w niej tylko Polacy i Brazylijczycy. Nie starczyło miejsca dla choćby jednego przedstawiciela innej nacji. Miejsca zostały podzielone po równo i znalazło się w niej po czterech zawodników z każdej z drużyn grających w finale.

Spośród reprezentantów Polski wyróżnieni zostali: Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek i Fabian Drzyzga. Z drużyny brazylijskiej natomiast: Wallace, Hoss Thales, Mauricio Souza i Yoandy Leal. Na dodatek MVP całego turnieju wybrany został Bartosz Kurek, który podzielił się jednak tą nagrodą z Wallacem.

Niesamowita akcja polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. Brazylijczycy byli wściekli! [WIDEO]

Drużyna marzeń Ligi Narodów siatkarzy 2021