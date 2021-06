Oficjalnie: Ostatnia niewiadoma wyjaśniona! Znamy cały skład polskich siatkarzy na igrzyska w Tokio!

W środę, 23 czerwca Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił jedenastkę zawodników, która poleci na igrzyska olimpijskie do Tokio. Brakowało tylko jednego siatkarza na pozycji libero. Heynen tłumaczył, że potrzebuje jeszcze chwili, by zdecydować, czy do Japonii zabierze Damiana Wojtaszka, czy Pawła Zatorskiego.

Heynen wyjaśnił ostatnią niewiadomą! Wybrał libero do składu na igrzyska

- Na tej pozycji sytuacja jeszcze nie jest dla mnie jasna. Są dwie kwestie: pierwsza to fakt, że nie dokonałem jeszcze wyboru pomiędzy Damianem Wojtaszkiem a Pawłem Zatorskim. Druga to sprawa wyjazdu Damiana do Polski, gdy rodziło mu się dziecko. Gdy wrócił, sprawa pozycji libero stała się bardziej skomplikowana. Potrzebuję czasu, żeby wszystko sobie wyjaśnić. Wciąż jestem przed podjęciem decyzji - tłumaczył Heynen dla Sport.pl jeszcze przed rozpoczęciem turnieju Final Four.

W półfinale przeciwko Słowenii i finałowym spotkaniu z Brazylią postawił jednak tylko na Pawła Zatorskiego. Sytuacja była zatem dość jasna, trudno, żeby jeśli o wyjeździe na igrzyska miały decydować te dwa mecze, wybór padł na Wojtaszka. Tak się nie stało. Niedługo po meczu z Brazylią PZPS poinformował, że Heynen podjął decyzję i wyjaśnił ostatnią niewiadomą. Jako libero na igrzyska jedzie Paweł Zatorski.

Pełna kadra polskich siatkarzy na igrzyska olimpijskie w Tokio:

atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek

środkowi: Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

przyjmujący: Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

libero: Paweł Zatorski

28 czerwca polscy siatkarze wrócą do kraju, od 9 do 11 lipca zaprezentują się podczas Memoriału Huberta Wagnera, a dwa dni później mają lecieć do Takasaki. Tam będą przygotowywać się i oczekiwać na pierwszy mecz igrzysk - z Iranem zagrają 24 lipca.