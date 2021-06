Zaskakujący wybór po finale Ligi Narodów. Kurek zaskoczony: Nie postrzegam tak siebie

Polska przegrała 1:3 w finale Ligi Narodów przeciwko Brazylii w Rimini. Rywale byli od drużyny Vitala Heynena o klasę lepsi. Zagrali spotkanie na niezwykłym poziomie i Polakom udało się wyrwać jedynie pierwszego seta.

"Zagrał set idealny - w pierwszej partii nie pomylił się przy żadnej z atakowanych siedmiu piłek. W drugiej skończył już jednak trzy z siedmiu i w kolejnych partiach Brazylijczycy nie pozwalali mu na zbyt wiele. Nie pomagało ryzyko i trudne rozwiązania w ataku. W tym meczu był w zasadzie jedyną tak mocną bronią Polaków" - pisaliśmy po meczu o Bartoszu Kurku, przyznając mu najwyższą z ocen dla reprezentantów Polski.

Po spotkaniu doszło do ciekawej decyzji. Kurka wybrano obok atakującego Brazylii, Wallace'a MVP turnieju. - Byłem bardzo zaskoczony tym wyborem. W mojej ocenie najbardziej wartościowym graczem każdego turnieju powinien zostać zawodnik zwycięskiej drużyny. Nie postrzegam tak siebie - wskazał po meczu Polak. - Gratuluję Brazylii i Wallace'owi, który jest niesamowitym zawodnikiem. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku spotkamy się w finale, tylko w innych rozgrywkach. Może wtedy będziemy lepszym rywalem i uda nam się wygrać - dodał.

Gdzie leżała przyczyna tak dużej różnicy pomiędzy Polską a Brazylią w finale Ligi Narodów? - Grali niesamowicie w przyjęciu i dogrywaniu piłek. Cała nasza dobra praca na zagrywce schodziła na nic. Kończyli niemal wszystkie dobrze podbite piłki. W trzecim i czwartym secie spadła nasza skuteczność ataku i nie potrafiliśmy się odnaleźć. To dla nas duża lekcja, ale mam nadzieję, że wyciągniemy z niej wnioski. Byliśmy gotowi na ostrą walkę. Nie byliśmy słabi, to oni pokonali nas, prezentując wysoki poziom własnych umiejętności - tłumaczył Bartosz Kurek.

- W drużynie nie obchodzi nas, kto zagrał lepiej, a kto gorzej. Przegrywamy i wygrywamy razem, tę porażkę też będziemy w jakiś sposób przeżywać wspólnie. Każdy musi to przemyśleć. To bolesna lekcja i jesteśmy zawiedzeni, ale wytrwaliśmy pięć tygodni w zamknięciu i trudnych warunkach, graliśmy różnymi składami, a doszliśmy do finału. I choć nie był dla nas wymarzony, to możemy być z siebie dumni - zakończył Kurek.