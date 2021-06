Reprezentant Brazylii grał w maseczce. Zawodnik wyjaśnił powody

Reprezentacja Brazylii potwierdza świetną formę w Lidze Narodów. W pierwszej części rozgrywek zespół z Ameryki Południowej przegrał zaledwie dwa spotkania, zaś w półfinale rozgrywek Brazylijczycy pewnie pokonali 3:0 Francję. Jednym z kluczowych zawodników tej kadry jest Lucas Saatkamp. 35-letni środkowy zadziwia wszystkich w tegorocznej edycji Ligi Narodów nie tylko zagraniami, ale także tym, że na treningi i mecze wychodzi w masce ochronnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Liga Narodów. Siatkarzom dopisują humory. Leon udaje Świętego Mikołaja, a Paweł Zatorski wygłupia się na treningu

Reprezentant Brazylii gra w maseczce. Zawodnik wyjaśnił, dlaczego

Powodem takiej decyzji jest troska o rodzinę. Jak zdradził Lucas w rozmowie z Web Volei, jego czteroletni syn ma problemy z płucami i skłonność do gorączki. – Moje ciągłe noszenie maski to chęć zmniejszenia ryzyka infekcji. Ludzie piszą do mnie, że maska nie ma sensu, jeżeli jesteśmy testowani na obecność koronawirusa. Ale jesteśmy sprawdzani tylko co 14 dni. Między tymi cyklami jest dużo czasu. Każdy gracz w drużynie może zostać zarażony i przekazać wirusa innym – wyjaśnił, podkreślając, że w czasie pandemii powinno się dbać o najbliższych.

Deklasacja i pokaz siły w meczu o 3. miejsce Ligi Narodów. Wielka Francja

– Czasami jest trochę niezręcznie. Ale ponieważ siatkówka ma nierówne tempo, zadyszka, o której wszyscy tak mówią, nie występuje. Myślę, że gra w siatkówkę w masce jest łatwiejsza niż w przypadku piłki nożnej, w której trzeba dużo biegać – dodał także.

Co za słowa słoweńskiego dziennikarza przed finałem Ligi Narodów. Tak, to o Polsce

Lucas to jedyny siatkarz, który zdecydował się grać w maseczce w tegorocznej Lidze Narodów. Zawodnik dołączył do drużyny później, gdyż na początku czerwca urodziła się jego córka. Środkowy jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze Brazylijczyków. Zawodnik występuje w niej od 2007 roku. Wraz z zespołem zdobył srebrny medal na IO w Londynie oraz złoty medal na IO w Rio de Janeiro.