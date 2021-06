Heynen chciał trudnego meczu. Chyba nie tego się spodziewał! Dobry był tylko jeden set

Gdy polscy siatkarze dziewięć lat temu wygrywali Ligę Światową w Sofii po trzech setach w finale z USA, miała to być dobra wróżba przed igrzyskami olimpijskimi w Londynie. Skończyło się na ćwierćfinale. Teraz znowu w roku olimpijskim Polacy zagrali w finale LN. Znowu z Brazylią, z którą mierzyli się już w fazie zasadniczej, gdzie przegrali 0:3. - Chcę pięciu setów i trudnego meczu - mówił Vital Heynen w sobotę po wygranym trzysetowym półfinale ze Słowenią.

Zaczęło się dobrze, ale potem już było tylko gorzej

Ale pięciu setów nie było. Były cztery. Ten pierwszy był jeszcze bardzo zacięty. Na pierwszą przerwę techniczną schodziliśmy z dwupunktowym prowadzeniem. Podobnie na drugą. Po niej Brazylijczycy (a konkretnie Wallace) odrobili straty. Nawet po udanym ataku Leala po skosie wyszli na prowadzenie (19:18), ale tylko na chwilę, bo później do roboty wzięli się nasi liderzy: Wilfredo Leon i Bartosz Kurek, który skutecznym atakiem z prawego skrzydła sprawił, że Polacy wygrali pierwszego seta do 23.

Drugi set zaczął się od dwóch udanych bloków na Leonie. Heynen jeszcze przed pierwszą przerwą techniczną poprosił o czas (3:6). Po niej Brazylijczycy utrzymywali trzypunktowe prowadzenie, aż do udanego bloku Mateusza Bieńka i Kurka, którzy doprowadzili do remisu (9:9). Tylko do remisu, bo Polacy na prowadzenie nie wyszli do końca seta - przegrali do 23.

Początek trzeciego seta był już bardziej wyrównany, ale tylko początek, bo później Brazylijczycy zaczęli odskakiwać i wygrali seta bardzo wysoko, bo do 16. A w czwartym niestety grali jeszcze lepiej. Albo my gorzej. Heynen jeszcze przed drugą przerwą techniczną dwa razy prosił po przerwę, ale nie wpłynął na naszych siatkarzy, którzy przegrali seta do 14 i cały mecz 1:3.