Deklasacja i pokaz siły w meczu o 3. miejsce Ligi Narodów. Wielka Francja

W sobotnim półfinale Polacy pewnie ograli Słowenię 3:0, wygrywając w kolejnych setach do 22, 21 oraz 23. Dzięki temu siatkarze Vitala Heynena w niedzielę zagrają o złoto z Brazylią (godzina 15:00), a Słowenia walczyła z Francją o trzecie miejsce. Faworytem byli ci drudzy, bo Słoweńcy dopiero debiutowali w Lidze Narodów.

Reprezentacja prowadzona przez Laurenta Tilliego dominowała od pierwszego seta, A raczej od połowy pierwszego seta, gdy było 13:13. Później jednak Francuzi wygrali go gładko do 20 punktów. W drugim secie Słoweńcy przegrali do 18. W trzecim secie Słoweńcy prowadzili już 18:17, ale później Francuzi zdobyli osiem na dziewięć możliwych punktów i wygrali 25:19.

Tym samym Francja zgarnęła brązowy medal i już myśli o igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Tokio za niespełna miesiąc. Zagrają tam w grupie B, gdzie rywalizować będą z nimi Brazylijczycy, Amerykanie, Rosjanie, Argentyńczycy i Tunezyjczycy.

Początek spotkania finałowego Ligi Narodów Polski z Brazylią w niedzielę o godzinie 15:00. Relacja na żywo i w aplikacji Sport.pl LIVE..