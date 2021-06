Co za słowa słoweńskiego dziennikarza przed finałem Ligi Narodów. Tak, to o Polsce

Polacy pokonali Słowenię w sobotnim półfinale Ligi Narodów 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) i awansowali do finału rozgrywek, w którym zmierzą się z Brazylią. To zaledwie drugi finał turnieju organizowanego przez FIVB wcześniej pod nazwą Ligi Światowej, kiedy Polacy wygrywali go w 2012 roku.

"Gratulacje dla Polski. Po prostu najlepsi" - tak napisał do nas po meczu dziennikarz słoweńskiego radia Val 202, Tomaz Langerholz. - Po tym spotkaniu Słoweńcy chyba zdali sobie sprawę, że mogą stworzyć zespół, który awansuje do najlepszej czwórki takiej imprezy, ale siatkarze nie są jeszcze na poziomie innych, którzy grali w półfinale - wskazał. - Jeśli wygralibyśmy pierwszego seta, który był dość wyrównany i długo w nim prowadziliśmy, to być może mecz ułożyłby się nieco inaczej. Wtedy może byłoby widać mniejszą różnicę pomiędzy drużynami. Ale Polacy tylko potwierdzili swoją klasę - dodał Langerholz.

- Momentami po polskiej stronie pojawiało się trochę szczęścia. Pamiętam chwile z trzeciego seta. Jest 4:1, serwuje Toncek Stern i może być 5:1. Piłka zatrzymuje się na siatce i spada po stronie Słoweńców. Jest 4:2 dla Polaków. Chwilę później zagrywka po waszej stronie, piłka tańczy na siatce i ląduje na stronie rywali, dając asa serwisowego i powiększając prowadzenie. Takich chwil było kilka, ale to nie znaczy, że Polacy nie byli lepsi. Bartosz Kurek grał świetnie, ale mi w głowie utkwił Michał Kubiak. Może liczb nie miał najlepszych, ale potrafił się wstrzelić w kluczowe piłki i wtedy był nie do zatrzymania. To samo można powiedzieć o jego serwisach na Tine Urnauta - ocenił słoweński dziennikarz.

Jakie szanse według Langerholza ma Polska przeciwko Brazylii w wielkim finale? - Według mnie to będzie zupełnie inny poziom meczu niż w półfinale. Polacy z dobrze ustawianym blokiem i wywieraniem presji na zagrywce mogą grać naprawdę dobrze. To elementy, w których możecie być lepsi. Jednak oglądałem wczorajszy mecz Brazylii z Francją i wiem, jak są silni. Będzie trudno im zagrozić, na pewno widzę faworyta w Brazylii. Ale szanse to 60 do 40 procent - wyjaśnił.

- Dla Słowenii pozostaje walka o trzecie miejsce z Francją. Znowu z nimi, po tym, jak spotykaliśmy się w finałach mistrzostw Europy sprzed sześciu i dwóch lat. Przegrywaliśmy i dlatego to dla nas wyjątkowy mecz. Zwłaszcza że w fazie zasadniczej udało się wygrać po tie-breaku. Jestem przekonany, że dla Słowenii to zwycięstwo miałoby o wiele większą wartość. Także pod względem finansowym, bo do wzięcia jest 300 tysięcy dolarów, a nasza federacja docenia każdą możliwą wygraną na takich imprezach - wskazuje Tomaz Langerholz. Przypomnijmy, że Polacy zagwarantowali już sobie pół miliona dolarów premii za miejsce w finale Ligi Narodów. Wygrany zgarnie jednak milion dolarów. Nagrody przyznaje się także dla zawodników Dream Teamu całych rozgrywek - po 10 tysięcy dla najlepszych na konkretnych pozycjach i 30 tysięcy dla MVP turnieju.

Mecz Polski z Brazylią w finale Ligi Narodów zaplanowano na niedzielę o godzinie 15:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.