Vital Heynen zdradził swój plan. "Po raz pierwszy w tej Lidze Narodów"

Reprezentacja Polski zakończyła fazę zasadniczą siatkarskiej Ligi Narodów na drugim miejscu z 37 punktami i straciła tylko punkt do Brazylii. Trzy porażki biało-czerwonych przypadły na rywali, którzy znaleźli się w Final Four – 0:3 z Brazylią, 1:3 ze Słowenią i 2:3 z Francją. W minioną sobotę Polacy zrewanżowali się Słoweńcom, wygrywając 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). W drugim meczu Brazylia ograła 3:0 Francję (25:20, 25:18, 25:19).

Vital Heynen: Pierwszy raz w Lidze Narodów najważniejsze było zwycięstwo. Zawodnicy wykonali zadanie

Selekcjoner reprezentacji Polski, Vital Heynen, rozmawiał po zakończeniu spotkania ze Słowenią z "Przeglądem Sportowym". Belg przyznał, że w tym meczu najważniejsze było zwycięstwo i awans do finału play-offów. - Przed meczem ze Słowenią poprosiłem zawodników, aby nie tylko dobrze grali, ale też walczyli o każdy punkt. Zespół zrobił to, o co prosiłem. Po raz pierwszy w tej Lidze Narodów zwycięstwo było dla nas najważniejsze. Rezultat wskazuje, że to był łatwy mecz, ale to nie jest prawdą. W każdym secie toczyła się twarda walka – powiedział.

W połowie pierwszego seta boisko opuścił Jakub Kochanowski. Środkowy rozpoczął spotkanie ze Słowenią w pierwszej szóstce, ale musiał zejść z powodu drobnego urazu. – To nie było nic poważnego, po prostu jestem ostrożny. Kiedy któryś z zawodników mówi mi, że nie może grać na sto procent i coś jest nie tak, to go zdejmuję. Być może jutro się na nim pojawi – dodał Heynen.

W fazie zasadniczej reprezentacja Polski przegrała 0:3 z Brazylią. Trener biało-czerwonych liczy na to, że tym razem jego drużyna okaże się zwycięska. – Teraz potrzebujemy rywalizacji z przeciwnikami na najwyższym poziomie, żeby zobaczyć, jak wyglądamy na ich tyle i czego nam brakuje. Oby finał nie potoczył się tak, jak nasz ostatni mecz z Brazylią. Mam nadzieję, że zaprezentujemy się lepiej – skwitował Heynen.

Liga Narodów. O której odbędzie się spotkanie Polska – Brazylia?

Reprezentacja Polski zagra z Brazylią w finale siatkarskiej Ligi Narodów w najbliższą niedzielę. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Bez względu na wynik, biało-czerwoni uzyskają najlepszy wynik w historii swoich występów w Lidze Narodów. W 2019 roku Polacy zajęli trzecie miejsce, gdzie wygrali 3:0 z Brazylią (25:17, 25:23, 25:21). Transmisja meczu na TVP 1, Polsacie Sport, stronie internetowej sport.tvp.pl i Ipla.tv oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport i Ipla. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.