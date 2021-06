Słoweńcy nie mają wątpliwości po meczu z Polską. "Wziął sprawy w swoje ręce"

"Polacy zatrzymali wymarzony marsz Słoweńców, którzy zagrają o brąz" – tak artykuł po meczu Słowenia – Polska zatytułował portal dnevnik.si. Słoweńcy zwrócili uwagę na to, że tym razem na parkiecie pojawiły się największe gwiazdy zespołu – Wilfredo Leon i Bartosz Kurek i to oni w dużej mierze przyczynili się do zwycięstwa. "Największa gwiazda zespołu, Leon, zrobił różnicę w pierwszym secie na zagrywce" – piszą słoweńscy dziennikarze. "Słoweńcy prowadzili 19:17, ale do akcji znowu wkroczył Leon, który mocnymi serwisami odrzucił Słoweńców od siatki. Polacy objęli prowadzenie 21:19 po nieudanym ataku Cebulja".

W drugim secie Polacy przegrywali 4:8 na pierwszej przerwie technicznej, ale tym razem do drugi z polskich gwiazdorów odwrócił losy meczu. "Bartosz Kurek, który również nie grał w pierwszym meczu obu zespołów w Rimini, wziął sprawy w swoje ręce i poprowadził Polaków do remisu 8:8, a po skutecznym bloku do prowadzenia 12:11". Polacy na chwilę utracili prowadzenie na rzecz rywali, ale znowu na zagrywkę wszedł Leon i ostatecznie Polska wygrała drugiego seta.

- To był bardzo trudny mecz. Polska utrzymywała wysoki poziom zagrywki i przyjęcia, przez co nie pozwoliła nam pograć. Narzuciła na nas presję od pierwszej piłki i odrzuciła od siatki, przez co nie potrafiliśmy rozwinąć naszej gry na podobny poziom - nie ukrywał Jan Kozamernik, słoweński środkowy, cytowany przez portal "dnevnik.si".

Słoweńskie media po meczu Słowenia - Polska: "przegrali z honorem"

Z kolei portal Ekipa24.si pisze, że "tym razem mistrzowie świata okazali się za silni", a zurnal24.si, że Słoweńcy "przegrali z honorem". Portal rtvslo.si pisze, że "Słoweńcy stawili dobry opór, ale Polacy byli za mocni". Dziennikarze dodali, że "pierwszy set był niesamowicie wyrównany", lecz ostatecznie "Słoweńcy odpuścili w końcówce seta".

- Próbowaliśmy się utrzymywać w grze, ale brakowało nam odrobiny radości z gry i energii, co jest kluczowe na najwyższym poziomie. Walczyliśmy, ale było bardzo trudno, bo Polacy popełniali bardzo mało błędów – dodał Jan Kozamernik.

- Myślę, że nasza dyspozycja nie była dzisiaj najwyższa. Szczególnie, jeśli chodzi o naszą energię, widać było, że niepotrzebnie przejmujemy się pewnymi rzeczami. Nie włożyliśmy wystarczająco wiele energii w niektóre piłki, jak to czyniliśmy w poprzednich spotkaniach. Jeśli nie gra się na najwyższym poziomie, ciężko jest pokonać kogokolwiek. Wychodziliśmy na prowadzenie na początkach setów, ale później za bardzo baliśmy się popełnić błąd. Polacy wygrali zasłużenie. Być może myśleliśmy, że i tym razem nam się uda, po tym jak ostatnio z nimi wygrywaliśmy. Tym razem to oni byli lepsi, a my musimy o tym meczu jak najszybciej zapomnieć i przygotować się do spotkania o trzecie miejsce z Francją - podsumował libero reprezentacji Słowenii, Jani Kovacić.

Reprezentacja Polski siatkarzy w niedzielę rozegra finał Ligi Narodów. Rywalem Polaków będą Brazylijczycy, którzy w półfinale pokonali Francję 3:0, rewanżując się jej za porażkę w fazie zasadniczej – podobnie jak Polacy zrobili to Słoweńcom. Początek meczu finałowego o godzinie 15. Relacja na żywo w Sport.pl.

