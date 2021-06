Polska - Brazylia w finale Ligi Narodów! Gdzie i o której oglądać hitowy mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Tegoroczna edycja siatkarskiej Ligi Narodów wkroczyła w decydującą fazę. W sobotę poznaliśmy dwóch finalistów turnieju. W pierwszym półfinale Brazylia wygrała Francją, zaś reprezentacja Polski w pokonała Słowenię.

REKLAMA

Zobacz wideo Liga Narodów. Siatkarzom dopisują humory. Leon udaje Świętego Mikołaja, a Paweł Zatorski wygłupia się na treningu

Finał Ligi Narodów. Polacy zmierzą się z Brazylią. Aktualna forma, bilans meczów

Faworytem spotkania finałowego będzie Brazylia, która pierwszą fazę turnieju zakończyła na pierwszym miejscu w tabeli (13 zwycięstw i dwie porażki). W półfinale zespół z Ameryki Południowej potwierdził mistrzowskie aspiracje i pewnie ograł Francję 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

Vital Heynen nie bawi się we wróżkę i cały czas powtarza to samo

Zespół Vitala Heynena zajął drugie miejsce w pierwszej fazie Ligi Narodów, przegrywając trzy z 15 spotkań. Co ciekawe, Polacy ponieśli porażki ze wszystkim zespołami, które awansowały do Final Four (1:3 ze Słowacją, 0:3 z Brazylią oraz 2:3 z Francją). W półfinale polscy siatkarze zrewanżowali się Słowakom, ogrywając ich pewnie 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).

Choć Liga Narodów jest jedynie etapem przygotowań do IO w Tokio, to Polacy zapowiadają, że chcą wygrać turniej rozgrywany w Rimini. - Tylko jednego. Zwycięstwa. Tylko po nie tutaj przyjechałem - deklarował kilka dni temu Wilfredo Leon. Zadanie będzie bardzo trudne, gdyż Brazylijczycy to jeden z niewielu zespołów, z którym reprezentacja Polski ma niekorzystny bilans bezpośrednich meczów (cztery porażki w pięciu ostatnich meczów). W ostatnim spotkaniu Brazylia wygrała 3:0.

Mistrz świata o polskiej kadrze: Mamy dwie bestie. Nie ma nikogo poza nami

Liga Narodów. Polska - Brazylia. Kiedy oglądać finał? Transmisja TV, stream online

Mecz finałowy odbędzie się w niedzielę 27 czerwca o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna na TVP 1, Polsacie Sport, na stronach internetowych sport.tvp.pl, Ipla.tv oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych TVP Sport i Ipla. Relacja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Słowenią a Francją odbędzie się również w niedzielę o godzinie 11:30.