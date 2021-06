Słoweńcy pozbawieni złudzeń. Tak podsumowali mecz z Polską w Lidze Narodów

Reprezentacji Polski siatkarzy udało się zrewanżować Słowenii za przegrane w półfinale mistrzostw Europy i fazie zasadniczej Ligi Narodów. W sobotnim półfinale Polacy pewnie ograli niewygodnego dla siebie rywala 3:0, wygrywając w kolejnych setach do 22, 21 oraz 23. Dzięki temu siatkarze Vitala Heynena w niedzielę zagrają o złoto z Brazylią (godzina 15:00), a Słowenia powalczy z Francją o trzecie miejsce.

- To był bardzo trudny mecz. Polska utrzymywała wysoki poziom zagrywki i przyjęcia, przez co nie pozwoliła nam pograć. Narzuciła na nas presję od pierwszej piłki i odrzuciła od siatki, przez co nie potrafiliśmy rozwinąć naszej gry na podobny poziom - nie ukrywał Jan Kozamernik, słoweński środkowy, cytowany przez portal "dnevnik.si".

- Próbowaliśmy się utrzymywać w grze, ale brakowało nam odrobiny radości z gry i energii, co jest kluczowe na najwyższym poziomie. Walczyliśmy, ale było bardzo trudno, bo Polacy popełniali bardzo mało błędów - dodawał zawodnik, który w przyszłym sezonie będzie występował w Asseco Resovii Rzeszów.

"Polacy wygrali zasłużenie"

W nieco innym tonie wypowiadał się Jani Kovacić. - Myślę, że nasza dyspozycja nie była dzisiaj najwyższa. Szczególnie, jeśli chodzi o naszą energię, widać było, że niepotrzebnie przejmujemy się pewnymi rzeczami. Nie włożyliśmy wystarczająco wiele energii w niektóre piłki, jak to czyniliśmy w poprzednich spotkaniach. Jeśli nie gra się na najwyższym poziomie, ciężko jest pokonać kogokolwiek - ubolewał Kovacić.

- Wychodziliśmy na prowadzenie na początkach setów, ale później za bardzo baliśmy się popełnić błąd. Polacy wygrali zasłużenie. Być może myśleliśmy, że i tym razem nam się uda, po tym jak ostatnio z nimi wygrywaliśmy. Tym razem to oni byli lepsi, a my musimy o tym meczu jak najszybciej zapomnieć i przygotować się do spotkania o trzecie miejsce z Francją - podsumował libero reprezentacji Słowenii.