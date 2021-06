Vital Heynen nie bawi się we wróżkę i cały czas powtarza to samo

Polscy siatkarze wykonali plan. Awansowali do finału Ligi Narodów tak, jak pewnie chcieli tego kibice. Wielu zapewne znudziło się już nieco słuchanie przez miesiąc o szukaniu nowych wariantów, rotowaniu składem i braku reakcji na to, że rywal na boisku mógł być lepszy od Polaków, który był zamierzonym działaniem Heynena. Nikt nie przeszkadzał mu jednak w realizacji jego własnego planu na rozgrywki we Włoszech.

A w nim nadal pozostał jeden mecz. Niedawno mówił, że nieważne czy o brąz, czy o złoto. Dziś już wie, że zagra o wygraną w całych rozgrywkach. Ale czy to ma dla Vitala Heynena znaczenie? Oczywiście, że nie. On wie swoje. - Chcę pięciu setów i trudnego meczu - mówił po wygranym trzysetowym półfinale ze Słowenią. Czeka nie na wygraną z Brazylią, a możliwość zobaczenia, jak radzą sobie jego zawodnicy w najtrudniejszych możliwych sytuacjach.

W 2012 roku wygrany finał miał być dobrą wróżbą. Skończyło się na ćwierćfinałowych łzach

Dziewięć lat temu, gdy Liga Narodów była jeszcze Ligą Światową, Polacy grali finał tych rozgrywek w Sofii przeciwko USA. Wygrali 3:0, ograli Amerykanów i zaczęły się wróżby: jak to łatwo Polska nie zacznie ogrywać kolejnych rywali, jak to Andrea Anastasi nie zostanie najlepszym trenerem kadry w historii i jak to dobrze nie będzie na igrzyskach.

Nie było. Skończyło się na ćwierćfinale, porażce z Rosją i łzach po kolejnej straconej szansie na sukces. Każdy miał prawo uwierzyć po Lidze Światowej w to, że Polska była wtedy najlepszym zespołem na świecie. Były do tego podstawy, ale w Londynie tego nie udowodniła, a o to w tym wszystkim chodziło.

Heynen nie bawi się we wróżkę. Czeka na ostatni taki mecz przed igrzyskami

Teraz zawodnicy Vitala Heynena też zagrają w finale. Tym razem rywalem będzie Brazylia, będąca w takiej formie i będąca tak ważnym rywalem w tym momencie, jak USA w 2012 roku. Wygrana znów pozwoli uwierzyć, że Polacy są najlepszym zespołem na świecie i będą perfekcyjnie przygotowani na Tokio. Całe szczęście, że Heynen nie bawi się we wróżkę.

Od mniej więcej połowy fazy zasadniczej Ligi Narodów powtarza to samo: dwa mecze w fazie finałowej tych rozgrywek to dla niego dwa kolejne sprawdziany. Z meczu ze Słowenią pewnie już powoli wyciąga wnioski. Ale spotkanie z Brazylią będzie jeszcze ważniejsze i nie ze względu na potrzebę sprawdzenia jakiegoś konkretnego wariantu, czy zawodnika. To będzie ostatni taki mecz przed igrzyskami. Polaków czeka walka na najwyższym poziomie z jednym z najlepszych zespołów świata. Vital Heynen cieszy się dlatego, że gdyby odpadł z Ligi Narodów przed turniejem Final Four zagrałby z Brazylią tylko raz, a najważniejszy etap przygotowań do igrzysk zakończył porażką z Francją. Teraz ma szansę zdobyć złoty medal rozgrywek i napędzić drużynę na ostatnie tak ważne spotkanie przed wylotem do Japonii.

Gdy siatkarze wrócą do Polski, dostaną bowiem nieco wolnego i wrócą do treningów. Tym razem spotkają się w Zakopanem, a później zagrają jeszcze trzy mecze towarzyskie. W Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie przeciwnicy będą jednak o wiele słabsi - to Norwegia, Egipt i Tunezja. To dlatego ten mecz będzie tak kluczowy. Możliwość zdobycia medalu to walor dodatkowy. Pewnie zostanie doceniony, a siatkarze nawet poświętują. Najważniejsze będzie jednak nie to, co krzyczeć będą po meczu, a to, co w jego analizie zdradzi im sztab kadry na czele z Heynenem. Początek spotkania Polski z Brazylią w niedzielę o godzinie 15:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.