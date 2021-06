Polscy siatkarze jedno zdanie powtarzają za Heynenem jak mantrę po meczu ze Słowenią

Do 22, 21 i 23 - tak kończyły się sety w meczu półfinałowym Ligi Narodów, w którym Polacy pokonali Słowenię. Drużyna Vitala Heynena grała pewnie, choć nie obyło się bez problemów. W niemal każdej partii musieli nieco gonić rywali i odzyskiwać kontrolę nad meczem.

Na jednej z przerw Vital Heynen wypowiedział kluczowe zdanie, które naprowadziło Polaków na lepszą grę. - Musimy wszyscy złapać właściwy rytm - wskazał Belg. Podziałało, bo zespół zaczął grać lepiej począwszy od wywierania presji zagrywką, przez wykorzystywanie bloku, aż do wciskania Słoweńcom piłek po silnych, kapitalnych atakach.

W mixed zonie po meczu to właśnie te słowa Heynena wybrzmiały przy pytaniu o najważniejszy element w całym spotkaniu. - Kluczowe było pozostanie we właściwym rytmie - powtórzył Michał Kubiak jak mantrę. - Musieliśmy być skoncentrowani na każdej wymianie, punkcie i o nie walczyć. Nie odpuszczaliśmy od początku do końca i udało się wygrać. Cieszymy się ze zwycięstwa, ale na dziś to już wszystko. Dlatego myślimy już tylko o niedzielnym finale - wskazał kapitan reprezentacji Polski.

- Dziś pokazaliśmy, że nawet w meczach, gdy nie wszystko nam wychodzi możemy wygrywać. To wcale nie był kosmiczny mecz w naszym wykonaniu, ale pokazał naszą cierpliwość i umiejętność poprawienia gry w trakcie spotkania - dodawał Michał Kubiak.

A jak przyjmujący podchodzi do kolejnego rywala? - Co będziemy musieli zrobić, żeby pokonać Brazylię? Po prostu zagrać dobrze. W meczach przeciwko nim zawsze trzeba być na najwyższym poziomie. Musi się zgadzać każdy element. Francja nie byłaby słabszym przeciwnikiem, nie widzę tu dużej różnicy - ocenił Polak.

Przypomnijmy, że w ostatniej edycji rozgrywek, dwa lata temu to właśnie Brazylijczycy przegrali z drużyną Vitala Heynena, prowadzoną wówczas chwilowo przez Jakuba Bednaruka, w meczu o trzecie miejsce. W fazie zasadniczej tegorocznej edycji Polacy przegrali z nimi jednak aż 0:3.

Finał Ligi Narodów pomiędzy Polską a Brazylią zaplanowano na niedzielę o godzinie 15:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.