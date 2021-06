Wszystko zmieniło się po wygranej z Polską. "Na ulicach Ljubljany powinny czekać tysiące kibiców"

To Słowenia jako pierwsza pokonała drużynę Vitala Heynena w tej edycji Ligi Narodów. Polacy mają z nią wyjątkowo niekorzystny bilans. W ostatnich latach w meczach pod egidą CEV i FIVB wygrali ze Słoweńcami tylko w kwalifikacjach olimpijskich w Gdańsku. To było jednak blisko dwa lata temu.

Polacy znów grają ze swoim nemezis. Teraz w znacznie silniejszym składzie

"Nemezis mistrzów świata to tytuł, którego nie przyznaje się byle komu. Słoweńcy mają możliwości, żeby swoją nieprzyjemną dla rywali grą dojść do wielkich sukcesów. Być może niedługo przestaną na swoje wyniki patrzeć pod kątem lat niepowodzeń w przeszłości i tego, że dopiero dołączyli do światowej czołówki. Może przestaną ich zadowalać srebrne medale i pojedyncze zwycięstwa, a uwierzą w wygrane finały z tymi, na których teraz patrzą jeszcze z respektem. Są na drodze do tego, żeby to inni martwili się, jak sobie z nimi poradzić" - pisaliśmy przed pierwszym meczem Polski ze Słowenią w Lidze Narodów.

W nim zawodnicy Vitala Heynena wystąpili w słabszym składzie, nie wykorzystali wszystkich najlepszych zawodników. Choć na boisku był choćby Michał Kubiak, który zagrał po prostu słabo. Dopiero w kolejnych meczach stopniowo przechodził przemianę i stopniowo wracał do swojego optymalnego poziomu. Wtedy Heynen zwracał jednak uwagę głównie na pojedynczych zawodników. Teraz na mecz w półfinale rozgrywek ma już wystawić silniejsze ustawienie i testować je na groźnym rywalu.

Polacy walczą o awans do finału Ligi Narodów. "Przełamać to słoweńskie fatum"

Dla Heynena Final Four to kolejny sprawdzian. Przed półfinałem mówił: jesteśmy najsłabsi

Podejście trenera do Final Four jest proste: to kolejny sprawdzian. - Cóż, tak naprawdę przegraliśmy ze wszystkimi drużynami, z którymi zagramy w Final Four. Jesteśmy spośród nich najsłabsi. Tak myślę, taki mam wniosek i dobrze będzie sprawdzić w półfinale i finale, lub meczu o trzecie miejsce, gdzie dokładnie jesteśmy. Mówiłem, że brakowało mi pięciosetówek - bo to są prawdziwe mecze o stawkę - tłumaczył Vital Heynen w rozmowie dla Sport.pl.

- Potrzebujemy trudnych meczów. W trakcie trudnych sytuacji możesz rzeczywiście tworzyć zespół. Od tego będzie dla nas Final Four Ligi Narodów. Nieważne, czy w niedzielę zagramy o brąz, czy złoto. To będzie mecz o coś i łatwiej będzie nam czegoś się dzięki temu spotkaniu o sobie nauczyć - mówił Heynen.

A jak do meczu z Polską podejdą Słoweńcy? - Już awans do półfinału jest zaskoczeniem. W kraju mało kto na to stawiał. Zawodnicy przekonywali, że to możliwe, mówiło się o tym, że to może być cel, ale nikt nie był w stanie wyjść i stanowczo powiedzieć, że zagramy z Polską w półfinale. Niewielu realnie w to wierzyło - ocenił dziennikarz słoweńskiego radia Val 202, Tomaz Langerholz. - Wszystko zmieniło się właśnie po wygranej z Polską już w trzecim spotkaniu turnieju. Zespół nabrał ogromnej pewności. Ich forma rosła z meczu na mecz, teraz grają niesamowicie - dodał.

- Nie mogę sobie wyobrazić, co stałoby się, gdyby ten zespół wygrał Ligę Narodów. Nawet bez zwycięstwa na ulicach Ljubljany powinny czekać na nich tysiące kibiców. Jeśli faktycznie dojdą do finału i go wygrają, to na ich przylot oczekiwać będzie pewnie nawet 20-30 tysięcy osób i w tym przypadku nie będzie miała dla nich znaczenia epidemia. Fani znów poczują, że jesteśmy siatkarską siłą. Nadal trudno im zrozumieć, że chyba faktycznie jesteśmy na poziomie mniej więcej szóstej drużyny na świecie, ale zawsze będą reagować na sukces ogromną radością - wskazał Langerholz.

Trener Resovii twarzą wielkich wyników Słowenii. Prezes federacji cieszy się podwójnym sukcesem

Langerholza pytamy także, skąd taka odmiana w słoweńskiej siatkówce. Wcześniej wskazywał nam, że wszystko wywróciło się dzięki rozwojowi Tine Urnauta, ale zauważył też, że federacja zmieniła podejście do wyboru trenerów. - Dziesięć, czy piętnaście lat temu potrafiliśmy grać solidnie, ale ktoś zauważył, że może być lepiej. W 2015 roku zatrudnili Andreę Gianiego, który osiągnął tu pierwszy wielki sukces, czyli srebro mistrzostw Europy. Później wykupili go Niemcy: zaoferowali takie pieniądze, na które Słoweńcy nie mogli już odpowiedzieć lepszą ofertą. Ale pojawił się Alberto Giuliani, który już dwa lata temu doprowadził zespół do kolejnego finału mistrzostw Europy, a teraz dalej świetnie wykonuje swoją pracę. Trener, który pracuje także w Asseco Resovii, jest jedną z najważniejszych twarzy tych wielkich wyników - opisał dziennikarz.

- Ciekawa jest także historia Metoda Ropreta. To prezes słoweńskiej federacji, który zrobił wiele dobrego dla naszej siatkówki. W zespole coraz częściej gra jego syn, Gregor. Mogę powiedzieć, że były momenty, kiedy umieszczenie go w składzie w zasadzie odmieniało grę kadry. Giuliani podjął dobrą decyzję, żeby już na początku turnieju, żeby coraz częściej dawać mu szansę gry, a Metod mógł się cieszyć podwójnym sukcesem: organizacyjnym i świetnymi wynikami swojego syna - tłumaczył Tomaz Langerholz.

Heynen mógł robić notatki z meczu Słowenii z Niemcami. Tylko tam zawiedli w niesamowitym debiutanckim sezonie Ligi Narodów

Jeśli Vital Heynen chciał poszukać słabości Słoweńców, to oni też mają takiego rywala, jakiego my widzimy w nich. To Niemcy. - Z Gianim są dla nas wyjątkowym przeciwnikiem. To zawsze inne mecze. Tak było też na Lidze Narodów. Wygraliśmy pierwszego seta, a potem dominowali Niemcy i pokonali nas 3:1. Nikt nie potrafił później wytłumaczyć, co się stało. Ale tylko tam zawiedliśmy. Poza tym meczem w każdym kolejnym graliśmy na wysokim poziomie - stwierdził Langerholz.

Poza Polakami Słowenii udało się ograć Włochów, Francuzów, Rosjan, Amerykanów, czy walczyć w ostatecznie przegranym tie-breaku z Brazylią. A przecież Słowenia gra w półfinale Ligi Narodów po raz pierwszy, bo tegoroczna edycja rozgrywek jest dla nich w ogóle pierwszą w historii po awansie z rozgrywek Challenger Cup sprzed dwóch lat. Już w debiucie zaszli tak daleko. Dla Polski to natomiast czwarty półfinał Ligi Narodów, jeśli liczyć także historię jej poprzednika, czyli Ligi Światowej. Polacy zdobywali brąz i złoto tych rozgrywek odpowiednio w 2011 i 2012 roku, a następnie także brąz w 2019 roku, gdy turniej był rozgrywany już pod nazwą Ligi Narodów. Początek półfinału pomiędzy Polską a Słowenią w sobotę o godzinie 15:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.