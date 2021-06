Gorąca dyskusja po decyzji Wołosz o rezygnacji z ME. "Ktoś ma takie priorytety"

Bez Joanny Wołosz będą musiały sobie radzić polskie siatkarki na zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach Europy. Rozgrywająca, która w poprzednim sezonie zdobyła mistrzostwo i puchar Włoch oraz Ligę Mistrzów z Imoco Volley Conegliano, nie zrezygnowała całkowicie z gry w reprezentacji Polski, jednak zdecydowała, że najbliższe tygodnie musi poświęcić sobie i swojemu zdrowiu.

- Poczułam się wywołana do tablicy. Z trenerem rozmawialiśmy wiele razy, dawałam sygnały praktycznie od pierwszej rozmowy w tym roku, że prawdopodobnie podejmę taką, a nie inną decyzję. Nie ukrywam, że zrobiło mi się przykro, gdy podjęty został temat wagi gry w reprezentacji. Ktoś, kto mnie zna i zna moje ambicje, wie, że gra w kadrze to wielki zaszczyt - powiedziała Wołosz w rozmowie z Polsatem Sport.

Dodała: Znam swoje ciało i mój stan, chciałabym jeszcze pograć kilka lat na najwyższym poziomie i być przydatna dla klubu i reprezentacji, dlatego podjęłam decyzję, że to moment, aby podreperować zdrowie i życie prywatne. Wydaje mi się, że nie muszę się tłumaczyć i to moja prywatna sprawa. Trener namawiał mnie oczywiście i rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze. Proszę, żeby wszyscy uszanowali moją decyzję. Nie ma sensu robić żadnych afer, wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby dziewczyny miały spokój i żeby jak najlepiej zaprezentowały się na ME.

Wołosz tłumaczy rezygnację z gry na mistrzostwach Europy

Do sytuacji odniósł się też selekcjoner reprezentacji Polski, Jacek Nawrocki. - Cieszę się, że Asia wypowiedziała się bezpośrednio. Jak zwykle myślę, że z dużą klasą i cieszę się, że nie tylko na mnie jest "zawieszona" decyzja Asi, bo tak to było interpretowane - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Dodał: Musimy rozumieć i doceniać czyjeś zdanie. Ktoś ma takie priorytety, ktoś ma takie. Asia powiedziała, że nigdy reprezentacji nie zostawiała. Być może jest taki moment, że czasami trzeba odpuścić, aby wrócić jeszcze mocniejszym. Cieszę się, że Asia to wyjaśniła i udało się porozmawiać.

Wołosz nie zagrała w Lidze Narodów, w której polskie siatkarki zajęły 11. miejsce z bilansem 5 zwycięstw i 10 porażek. Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet zostaną rozegrane od 18 sierpnia do 4 września. Polki zagrają w grupie B, gdzie rywalizować będą z Bułgarią, Niemcami, Hiszpanią, Czechami i Grecją. Nasze zawodniczki swoje mecze rozgrywać będą w bułgarskim Płowdiwie.