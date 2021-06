FIVB wszczęła dochodzenie. Heynen i Kubiak oskarżeni. Mogą mieć problemy

"FIVB jest świadoma komentarza, który siatkarz reprezentacji Francji N'Gapeth umieścił w mediach społecznościowych. FIVB prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie zarzutów o dyskryminujące zachowanie. Jeśli zostanie stwierdzone, że doszło do naruszenia Regulaminu Dyscyplinarnego FIVB, sprawa zostanie przekazana do Panelu Dyscyplinarnego. Żadne dalsze komunikaty nie będą publikowane w tej sprawie aż do czasu zbadania sytuacji i, jeśli to konieczne, zakończenia postępowania dyscyplinarnego" – poinformowała siatkarska centrala w komunikacie.

Ciężkie zarzuty wobec Heynena i Kubiaka

Przypomnijmy – w środę reprezentacja Polski siatkarzy spotkała się ze Francją w ostatniej kolejce fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podczas piątego seta doszło spięcia między Earvinem N'Gapethem a Michałem Kubiakiem. - Zwróciłem mu uwagę, żeby tak się nie zachowywał, bo to nie wygląda najlepiej w telewizji. Jeśli chce coś komuś powiedzieć, to niech to powie po meczu – powiedział po spotkaniu Wilfredo Leon, zapytany o zachowanie Francuza.

W czwartek w mediach społecznościowych N'Gapeth oskarżył trenera reprezentacji Polski, Vitala Heynena o rasizm. Dodatkowo, poskarżył się też na Michała Kubiaka, który miał nazywać rywali "skur..synami". "Trener reprezentacji Polski nazwał "czarnuchem" osobę czarnoskórą, pracującą w bańce w Rimini. To był oczywisty przejaw rasizmu! Są świadkowie, którzy to widzieli. Nie wspomnę o obelgach, która padły z ust Kubiaka (skur**syny) podczas meczu z nami. Czy taki osoby powinny być częścią siatkarskiego świata?" – napisał N'Gapeth w Stories na Instagramie.

- Nigdy w życiu nikogo nie obrażałem na tle rasowym. Wręcz przeciwnie, wierzę w równość wszystkich ludzi bez względu na kolor skóry, religię czy pochodzenie – napisał na Twitterze Vital Heynen odnosząc się do oskarżeń. W sieci pojawiło się za to nagranie, które ma stanowić dowód na to, że Kubiak rzeczywiście zwyzywał rywali w języku francuskim.

