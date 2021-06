Vital Heynen podał prawie cały skład na igrzyska olimpijskie! Jedna niewiadoma

Vital Heynen w przypadku awansu do Final Four Ligi Narodów miał podać skład w poniedziałek, 28 czerwca, czyli w dniu powrotu swoich zawodników do Polski po miesiącu gry na Lidze Narodów w Rimini. Decyzję Belga związek postanowił przedstawić jednak nieco wcześniej.

Pięć dni wszystko wywróciło się do góry nogami. Nie dość, że federacja poinformowała, że to w środę wieczorem poda skład, to jeszcze nie w całości. Jedno wolne miejsce w samolocie do Tokio Vital Heynen pozostawił puste.

Chodzi o pozycję libero. Heynen waha się pomiędzy wybraniem do dwunastki zawodników Pawła Zatorskiego i Damiana Wojtaszka. Zostawia sobie kilka dni na podjęcie decyzji - ostateczną ma ogłosić po niedzieli i zakończeniu Ligi Narodów.

W przypadku innych pozycji raczej nie ma niespodzianek: spośród tych, którzy byli we Włoszech na igrzyska nie pojadą Norbert Huber i Karol Kłos spośród środkowych, Bartosz Bednorz i Tomasz Fornal spośród przyjmujących, atakujący Maciej Muzaj i rozgrywający Marcin Komenda. Jako dwaj dodatkowi zawodnicy do Tokio pojadą Huber i Fornal. Pomogą w treningach i będą z kadrą w razie kontuzji.

Kadra polskich siatkarzy na igrzyska w Tokio:

atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek

środkowi: Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

przyjmujący: Wilfredo Leon, Michał Kubiak, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

libero: Paweł Zatorski/Damian Wojtaszek

Polacy w dniach 26-27 czerwca rozegrają jeszcze Final Four Ligi Narodów we Włoszech. 28 czerwca wrócą do kraju, od 9 do 11 lipca zaprezentują się podczas Memoriału Huberta Wagnera, a dwa dni później mają lecieć do Takasaki. Tam będą przygotowywać się i oczekiwać na pierwszy mecz igrzysk - z Iranem zagrają 24 lipca.