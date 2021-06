Tak wygląda tabela siatkarskiej Ligi Narodów po meczu Polska - Francja

Reprezentacja Polski przegrała 2:3 z Francją w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Dla Polaków to pierwsza porażka po pięciu zwycięstwach z rzędu i zaledwie trzecie w całym turnieju. Spotkanie z Francuzami było dla Polaków zdecydowanie najtrudniejszym wyzwaniem w ostatnich dwóch tygodniach, bo rywal wciąż liczy się w walce o Final Four.

Porażka z Francją zdecydowała o tym, że reprezentacja Polski ukończy fazę zasadniczą na drugim miejscu w tabeli. W przypadku wygranej Polacy mieli szansę, aby wyprzedzić w tabeli Brazylijczyków. Niezbędne do tego było jednak zwycięstwo oraz porażka Brazylii w spotkaniu z walczącą o Final Four Rosją. Po meczu z Francją zespół Heynena traci jedno zwycięstwo do liderującej Brazylii. Dzięki sześciopunktowej przewadze nad Słowenią (mecz rozegrany mniej) Polacy są natomiast pewni utrzymania drugiej pozycji.

Liga Narodów. Aktualna tabela

Brazylia - 14 meczów, 13 zwycięstw, 38 pkt, 39:9 Polska - 15 meczów, 12 zwycięstw, 37 pkt, bilans setów 39:11 Francja - 15 meczów, 11 zwycięstw, 34 pkt, 41:22 Słowenia - 14 meczów, 11 zwycięstw, 31 pkt, 37:18 Rosja - 14 meczów, 10 zwycięstw, 31 pkt, 36:21 Serbia - 15 meczów, 10 zwycięstw, 28 pkt, 35:27 USA - 15 meczów, 8 zwycięstw, 24 pkt, 29:24 Kanada - 15 meczów, 7 zwycięstw, 21 pkt, 27:26 Japonia - 15 meczów, 7 zwycięstw, 19 pkt, 25:31 Włochy - 14 meczów, 6 zwycięstw, 17 pkt, 25:31 Argentyna - 14 meczów, 6 zwycięstw, 17 pkt, 20:28 Iran - 14 meczów, 5 zwycięstw, 18 pkt, 24:29 Niemcy - 14 meczów, 4 zwycięstwa, 13 pkt, 20:35 Holandia - 15 meczów, 2 zwycięstwa, 11 pkt, 19:40 Bułgaria - 14 meczów, 2 zwycięstwa, 7 pkt, 11:38 Australia - 15 meczów, 1 zwycięstwo, 2 pkt, 7:44 Chiny (wycofały się z turnieju)

O kolejności w tabeli decyduje najpierw liczba zwycięstw, a następnie punkty i bilans setów.

Polska w Final Four Ligi Narodów. Kiedy kolejne mecze?

Reprezentacja Polski jest pewna awansu do Final Four. Mecze półfinałowe odbędą się w sobotę 26 czerwca o godzinie 11:30 i 15:00. Zwycięzca fazy grupowej zagra przeciwko drużynie z 4. miejsca, natomiast 2. drużyna zagra z 3. w tabeli. Polacy prawdopodobnie zmierzą się w półfinale ze Słowenią.