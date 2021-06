Polska nie zajmie 1. miejsca w Lidze Narodów! Zdecydował tie-break

Pierwszy set tego spotkania był pierwszym od sześciu meczów, przegranym przez drużynę Vitala Heynena. Po raz ostatni Polacy przegrali partię w przegranym meczu z Brazylią 0:3, a od tego momentu bez straty seta pokonywali Kanadę, Japonię, Niemcy, Argentynę oraz Iran. W piątek polscy siatkarze wreszcie doczekali się prawdziwego sprawdzianu przed zbliżającymi się igrzyskami w Tokio, bo zarówno Polacy, jak i Francuzi, zagrali w tym spotkaniu w najsilniejszych składach.

W mecz lepiej weszli Francuzi, którzy w środkowej części pierwszego seta zdołali odskoczyć na trzy punkty (17:14), co okazało się kluczem do wygrania całej partii. Wszystko dlatego, że Polacy popełniali sporo błędów (aż 10 w pierwszym secie) i nie byli w stanie odrobić tych strat. Francja zwyciężyła do 22.

W kolejnych setach dwóch świetnie zaczął funkcjonować polski blok. Polscy siatkarze zdołali zdobyć w nim po pięć punktów w każdej partii, a do tego jako zespół atakowali na ponad 50% skuteczności. Dzięki temu reprezentacja Polski w drugim secie wygrała 25:21, a w trzecim 25:22.

W czwartej partii znowu Polacy mieli problemy. Od prowadzenia 10:9 stracili cztery kolejne punkty, a potem przewaga Francuzów tylko rosła i w pewnym momencie wynosiła nawet sześć punktów (23:17). Ostatecznie set zakończył się wygraną Francji do 20 i zgodnie z "życzeniem" Vitala Heynena Polacy musieli rozegrać tie-breaka.

Ten zaczął się dla reprezentacji Polski źle, bo aż od trzech bloków rywali na Wilfredo Leonie i Bartoszu Kurku (1:4). Po chwili jednak serię punktową zaliczyli Polacy i po bloku na Stephenie Boyerze było 4:4. Po autowym ataku Michała Kubiaka Francuzi prowadzili 8:6, ale dwie piłki później również Boyer uderzył daleko w aut i było 8:8. Po serii świetnych zagrań - atakach i asie serwisowym - Earvina Ngapetha Francja znowu odskoczyła, tym razem na trzy punkty (9:12), i to już się okazało decydujące dla losów całego spotkania. Francuzi wygrali tie-breaka 15:11 i cały mecz.

Polacy przegrali z Francuzami 2:3 i pewne jest, że zakończą fazę zasadniczą Ligi Narodów na drugim miejscu. Najwięcej punktów dla Polski zdobył Wilfredo Leon - 18, a tyle samo dla Francji zdobył Earvin Ngapeth.

Półfinał Ligi Narodów reprezentacja Polski rozegra w sobotę, a jeszcze w środę wieczorem Vital Heynen powinien podać częściowy skład swojej drużyny na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Aktualna tabela Ligi Narodów:

1. Brazylia - 14 meczów, 13 zwycięstw, 38 pkt, 39:9

2. Polska - 15 meczów, 12 zwycięstw, 37 pkt, bilans setów 39:11

3. Francja - 15 meczów, 11 zwycięstw, 34 pkt, 41:22

4. Słowenia - 14 meczów, 11 zwycięstw, 31 pkt, 37:18

5. Rosja - 14 meczów, 10 zwycięstw, 31 pkt, 36:21

6. Serbia - 15 meczów, 10 zwycięstw, 28 pkt, 35:27

7. USA - 15 meczów, 8 zwycięstw, 24 pkt, 29:24

8. Kanada - 15 meczów, 7 zwycięstw, 21 pkt, 27:26

9. Japonia - 15 meczów, 7 zwycięstw, 19 pkt, 25:31

10. Włochy - 14 meczów, 6 zwycięstw, 17 pkt, 25:31

11. Argentyna - 14 meczów, 6 zwycięstw, 17 pkt, 20:28

12. Iran - 14 meczów, 5 zwycięstw, 18 pkt, 24:29

13. Niemcy - 14 meczów, 4 zwycięstwa, 13 pkt, 20:35

14. Holandia - 15 meczów, 2 zwycięstwa, 11 pkt, 19:40

15. Bułgaria - 14 meczów, 2 zwycięstwa, 7 pkt, 11:38

16. Australia - 15 meczów, 1 zwycięstwo, 2 pkt, 7:44

-. Chiny (wycofały się z turnieju)