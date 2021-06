Vital Heynen podjął decyzję! Kluczowy mecz przed Final Four Ligi Narodów

Po wygranej 3:0 we wtorkowym meczu z Iranem polscy siatkarze zapewnili sobie grę w Final Four Ligi Narodów. Na rywala w półfinale przyjdzie im jednak nieco poczekać. Choć możliwe, że częściowo sami go sobie wybiorą - jednym z kandydatów jest Francja, z którą rozgrywają ostatni mecz fazy grupowej.

Polscy siatkarze w najsilniejszym składzie na Francję. Vital Heynen odrzucił tylko zmienników

Polacy nie chcą odpuszczać. Po chwilowej absencji do składu Polaków na ten mecz wracają Michał Kubiak, Bartosz Kurek, czy Mateusz Bieniek. Nie ma za to zmienników podstawowych graczy: Bartosza Bednorza, Łukasza Kaczmarka, Marcina Komendy, Norberta Hubera i Tomasza Fornala.

Kadra polskich siatkarzy na mecz z Francją w Lidze Narodów:

atakujący: Maciej Muzaj, Bartosz Kurek

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

przyjmujący: Michał Kubiak, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon

środkowi: Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek, Jakub Kochanowski, Karol Kłos

libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

Co sam Heynen mówił o meczu z Francją? - Oczekuję spotkania na najwyższym poziomie. Mieliśmy już kilka trudnych meczów w Rimini, ale nie graliśmy jeszcze ani jednego tie-breaka. To ewidentnie moment, kiedy powinniśmy zagrać pięć setów i powalczyć ostrzej z tak silnym rywalem - zdradzał nam w rozmowie belgijski trener.

Polacy wciąż mają szanse na pierwsze miejsce w tabeli Ligi Narodów. Musieliby pokonać Francję 3:0 lub 3:1, a Brazylijczycy przegrać 0:3 lub 1:3 z Rosją. Początek spotkania Polski z Francją w Lidze Narodów zaplanowano na godzinę 15:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.