Zagraniczne media zachwycone grą Polaków w Lidze Narodów. "Zaprezentowali się znakomicie"

Pierwszy set spotkania zakończył się zwycięstwem Polaków 25:20, co tylko było potwierdzeniem ich wyraźnej przewagi od początku seta. W drugiej części walka była nieco bardziej wyrównana, choć również zakończyła się wygraną biało-czerwonych 25:20, natomiast w trzecim secie zawodnicy Vitala Heynena od początku wypracowali wyraźną przewagę, czego efektem było zwycięstwo 25:16.

"Byliśmy słabi w przyjęciu i w ataku"

Portal "World of Volley" docenił postawę Polaków. "Po Brazylijczykach znana jest jeszcze jedna drużyna narodowa, która zapewniła sobie miejsce w Final Four turnieju VNL mężczyzn 2021. To mistrz świata - Polska. Ekipa dowodzona przez Vitala Heynena wykonała zadanie, powalając jednego ze swoich największych przeciwników na arenie międzynarodowej - Irańczyków" - czytamy.

Pozytywnie o Polakach pisały także irańskie media. "Reprezentacja Iranu we wtorek w Lidze Narodów przegrała mecz z Polską w dziwny i nieoczekiwany sposób. Oczywiście nie było w tym spotkaniu Bartosza Kurka i Michała Kubiaka, czyli dwóch znanych, polskich gwiazd, ale mimo wszystko Polska zaprezentowała się znakomicie i pokonała nas dobrą zagrywką oraz blokiem" - pisze portal "Varzesh".

"Iran rozpoczął spotkanie bardzo słabo i szybko został w tyle. Różnica sięgała nawet ośmiu punktów. Byliśmy słabi w przyjęciu i w ataku. Liczne błędy obniżyły morale irańskich graczy. Ciekawostką tego starcia jest to, że Vital Heynen nie brał czasu na żądanie nawet wtedy, gdy jego drużyna straciła kilka punktów z rzędu, a dystans dzielący zespoły był bardzo mały" - podsumował mecz portal "IRNA".

Media chwalą Jakuba Kochanowskiego

Inny z irańskich portali zwrócił uwagę na problemy rywala w spotkaniu. "Nieobecność Milada Ebadipoora była bardzo odczuwalna w ataku. Nasz zespół nie radził sobie w tym elemencie za dobrze. Trener Władimir Alekno zaapelował do reprezentacji, żeby grała z zapałem, ale mecz zakończył się porażką" - pisze "ISNA".

Dziennikarz "Shafaqna" relacjonował, że Polska wygrała z "młodymi adeptami Władimira Alekny". Dziennikarz zauważył, że biało-czerwoni wypracowali sobie przewagę dobrą zagrywką, która zapewniła im zwycięstwo. Irański portal chwalił również Jakuba Kochanowskiego, zdobywcę 12 punktów, w tych dwóch po asach serwisowych.