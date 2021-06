Tak wygląda tabela Ligi Narodów po wielkim zwycięstwie Polski! To już pewne! Jesteśmy w finale

We wtorek reprezentacja Polski odniosła swoje dwunaste zwycięstwo w czternastu dotychczasowych spotkaniach Ligi Narodów. Zawodnicy Vitala Heynena wygrali 3:0 (25:20, 25:20, 25:16), co zapewniło im awans do rozgrywek Final Four. Po porażce z Brazylią, było to już piąte zwycięstwo z rzędu i piąte bez straty seta. Wcześniej ograliśmy kolejno: Kanadę, Japonię, Niemcy, Argentynę i właśnie Iran. Wtorkowe zwycięstwo tym bardziej robi wrażenie, bo wśród biało-czerwonych zabrakło Bartosza Kurka i Michała Kubiaka, a także Mateusza Bieńka, Karola Kłosa i Kamila Semeniuka.

Liga Narodów. Tabela

Polska - 12 zwycięstw, 36 pkt, bilans setów 37:8 Brazylia - 12 zwycięstw, 35 pkt, 36:9 Słowenia - 10 zwycięstw, 28 pkt, 34:18 Serbia - 10 zwycięstw, 27 pkt, 33:24 Francja - 9 zwycięstw, 29 pkt, 35:20 Rosja - 9 zwycięstw, 29 pkt, 33:19 USA - 7 zwycięstw, 21 pkt, 26:24 Japonia - 6 zwycięstw, 19 pkt, 25:25 Kanada - 9 zwycięstw, 19 pkt, 24:24 Argentyna - 6 zwycięstw, 17 pkt, 20:25 Włochy - 6 zwycięstw, 16 pkt, 23:28 Iran - 5 zwycięstw, 18 pkt, 24:29 Niemcy - 4 zwycięstwa, 13 pkt, 20:32 Holandia - 2 zwycięstwa, 8 pkt, 16:40 Bułgaria - 2 zwycięstwa, 7 pkt, 11:38 Australia - 1 zwycięstwo, 2 pkt, 7:41 Chiny (wycofały się z turnieju)

Kiedy kolejny mecz?

W następnej kolejce - 23 czerwca o godz. 15:00 - Polacy zmierzą się z Francuzami, ale ten mecz nie ma już większego znaczenia. W poniedziałek dzięki wygranej z 3:1 z Włochami miejsce w półfinale rozgrywek zagwarantowała sobie już Brazylia.

Zostało nieco ponad miesiąc do pierwszego meczu polskich siatkarzy podczas igrzysk w Tokio, Na dzień dobry zagramy z Iranem.