Rekord Ligi Narodów odebrany polskim siatkarzom! Co za deklasacja!

Kanada pokonała 3:0 (25:17, 25:8, 25:20) Australię w meczu czternastej kolejki siatkarskiej Ligi Narodów w Rimini. Tym samym Australia została najgorszą drużynę tegorocznej edycji rozgrywek - nie awansuje już nawet o jedno miejsce wyżej z ostatniej, szesnastej pozycji w tabeli.

Kanada z nowym rekordem Ligi Narodów! Co za wynik w drugim secie!

Drużyna zgromadziła tylko dwa punkty. Doznała aż trzynastu porażek, a polscy siatkarze podobnie, jak Kanada także pokonali Australijczyków w trzech setach. Wówczas w drugim secie padł wynik 25:10, który był wyrównaniem najwyżej wygranego seta w historii Ligi Narodów. Pod koniec czerwca 2019 roku w takim samym stosunku niemieccy zawodnicy ograli Portugalczyków.

Teraz rekord został jednak odebrany. Kanadyjczycy z wynikiem 25:8 w drugiej partii przeciwko Australii wpisali się do historii rozgrywek. Ich rywale popełniali wiele prostych błędów, a także nie potrafili odpowiednio utrzymać przyjęcia przy trudnej zagrywce Kanadyjczyków.

Kanadzie pozostało do rozegrania jeszcze jeden mecz - w środę zmierzą się z Serbią o godzinie 12:00. W tabeli Ligi Narodów są na ósmym miejscem z sześcioma zwycięstwami i dorobkiem 19 punktów.

Przypomnijmy, że polscy siatkarze mogą we wtorek awansować do Final Four Ligi Narodów. Wystarczy, że wygrają spotkanie z Iranem lub będzie trzeba liczyć na porażkę Francji albo Rosji. Początek meczu drużyny Vitala Heynena o godzinie 15:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.