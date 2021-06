Vital Heynen zdecydował! Są pierwsze nazwiska siatkarzy na igrzyska w Tokio!

Pierwsze znaki, co do tego, że niektóre pozycje w kadrze na igrzyska olimpijskie są już obsadzone Vital Heynen dawał już w pierwszych tygodniach rywalizacji podczas Ligi Narodów w Rimini. Potem wskazywał jednak, że wątpliwości w jego głowie dotyczą tylko paru zawodników.

Dlatego jedną pozycję Belg ma już gotową do rywalizacji w Tokio. - Trener poinformował nas, że wszystkie decyzje zostaną podjęte dopiero po zakończeniu Ligi Narodów. Nie jest jednak tajemnicą, że ja i Grzegorz Łomacz pojedziemy do Tokio, Marcin Janusz niestety doznał kontuzji. Reszta chłopaków jeszcze walczy, a my z Grzegorzem musimy zgrywać się z każdym z nich - zdradził po poniedziałkowym meczu z Argentyną w Lidze Narodów Fabian Drzyzga.

Drzyzga i Łomacz to zatem pierwsze nazwiska dwunastki, którą Vital Heynen ogłosi na igrzyska olimpijskie w Tokio. Poza dwójką rozgrywających zgodnie z planem ma się w niej znaleźć jeszcze dwóch atakujących, czterech przyjmujących, trzech środkowych i jeden libero.

Co z resztą składu? Wiemy, kiedy Vital Heynen przedstawi pełną kadrę na igrzyska w Tokio

Kiedy Vital Heynen zamierza ogłosić pełny skład na Tokio? - Powiedziałem zawodnikom przed turniejem, kiedy podejmę decyzję. Wspólnie zgodziliśmy się, że skład podam 28 czerwca, albo 23-24, jeśli nie zagramy w fazie finałowej. I tak się stanie, ale nie myślę teraz ciągle nad samą dwunastką. Bardziej zastanawiam się nad formą kilku zawodników, przy których mam jeszcze pewne wątpliwości. To dopiero musi się wyjaśnić - zdradził nam niedawno belgijski trener.

Polacy o krok od Final Four. Potrzeba jednego zwycięstwa

Polacy są o krok od awansu do Final Four Ligi Narodów. Do wejścia do półfinału rozgrywek wystarczy im jedno zwycięstwo w dwóch pozostających do rozegrania meczach. We wtorek zmierzą się z Iranem, a w środę z Francją. Początek obu spotkań zaplanowano na godzinę 15:00. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.