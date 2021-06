Polscy siatkarze o krok od Final Four Ligi Narodów! [SYTUACJA W TABELI]

Reprezentacja Polski w poniedziałek odniosła swoje jedenaste zwycięstwo w trzynastu dotychczas rozegranych spotkaniach Ligi Narodów. Zawodnicy Vitala Heynena wygrali 3:0 (25:21, 25:22, 25:18), co bardzo przybliżyło ich do awansu do Final Four rozgrywek.

Co teraz musi się stać, żeby Polacy awansowali do półfinału Ligi Narodów? Możliwość wyprzedzenia Polski mają już tylko Rosjanie, Francuzi i Słoweńcy. W poniedziałek z szansą na bycie przed drużyną Vitala Heynena pożegnali się Serbowie.

Drużyna Heynena znajdzie się w Final Four, jeśli wygra spotkanie z Iranem. Nieważne, czy będzie to wynik 3:0, 3:1, czy 3:2 - Polacy będą mieli dwunaste zwycięstwo, a przy jednym spotkaniu do rozegrania to zabierze szanse doścignięcia ich Rosjanom i Francuzom.

W przypadku porażki z Iranem scenariuszy jest nieco więcej. Wtedy wszystko zależy od tego, jak w swoich meczach poradzi sobie Rosja i Francja. Obie drużyny mają po tyle samo punktów - 29. Zatem w przypadku wygranej w trzech lub czterech setach będą tracić do Polaków jedno zwycięstwo i jeden punkt. Jeśli wygrają po tie-breaku także zachowają szanse na wyprzedzenie Polaków - tylko pozostałyby ze stratą jednego zwycięstwa i dwóch punktów do drużyny Vitala Heynena. Zwycięstwa rywali nie dadzą Polakom awansu.

Mogą pomóc rywale. W środę możliwy bezpośredni mecz o awans

Jednak już dowolna porażka Francuzów z Argentyńczykami, lub Rosjan z Włochami zagwarantowałaby Polakom awans do Final Four. W poniedziałek dzięki wygranej z 3:1 z Włochami miejsce w półfinale rozgrywek zagwarantowała sobie już Brazylia. W tabeli wyprzedzić mogą ją tylko Polacy.

Liga Narodów. Tabela przed 14. kolejką Ligi Narodów:

Brazylia - 12 zwycięstw, 35 pkt, bilans setów 36:9 Polska - 11 zwycięstw, 33 pkt, 34:8 Słowenia - 10 zwycięstw, 28 pkt, 34:18 Francja - 9 zwycięstw, 29 pkt, 35:20 Rosja - 9 zwycięstw, 29 pkt, 33:19

Terminarz spotkań 14. kolejki Ligi Narodów:

g. 15:00 - Polska - Iran

g. 18:00 - Francja - Argentyna

g. 21:00 - Rosja - Włochy

Mecz Polski z Iranem zaplanowano na wtorek o godzinie 15:00. O tej samej godzinie w środę Polacy zmierzą się z Francją i w przypadku swojej porażki z Iranem oraz zwycięstwa Francji z Argentyną, dostaną szansę, żeby zapewnić sobie awans do półfinału po bezpośrednim spotkaniu z drużyną Laurenta Tilliego. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.