Niezwykłe zagranie w Lidze Narodów! Francuz cieszył się jak dziecko [WIDEO]

Francuzi bez większych kłopotów ograli Iran 3:0 (25:21, 25:21, 25:18). W trakcie trzeciego seta doszło do niecodziennego incydentu. A to dlatego, że punkt zdobył Henia Grebennikov, a więc francuski libero.

REKLAMA

Zobacz wideo Liga Narodów. Siatkarzom dopisują humory. Leon udaje Świętego Mikołaja, a Paweł Zatorski wygłupia się na treningu

Zawodnicy Władimira Alekny byli mocno zdziwieni. Zresztą, sami zobaczcie:

Przypomnijmy, że libero to zawodnik, którego zadaniem jest jedynie gra obronna. Nie wolno mu atakować z żadnego miejsca boiska i strefy wolnej, jeżeli w momencie kontaktu z piłką ta ostatnia jest powyżej górnej taśmy siatki. Nie może też zagrywać, blokować, a nawet podejmować próby bloku.

Znów Polska wygrywa 3:0, a teraz cztery thrillery. Kamil Semeniuk już spakowany?

Francja ograła Iran, więc utrzymała się w Lidze Narodów na trzecim miejscu. Trójkolorowi są krok od awansu do Final Four. Zostały im dwa mecze: z Argentyną i Polską.

Liga Narodów. Tabela po 13. kolejkach:

Brazylia - 12 zwycięstw, 35 pkt, bilans setów 36:9 Polska - 11 zwycięstw, 33 pkt, 34:8 Słowenia - 10 zwycięstw, 28 pkt, 34:18 Francja - 9 zwycięstw, 29 pkt, 35:20 Rosja - 9 zwycięstw, 29 pkt, 33:19 Serbia - 9 zwycięstw, 25 pkt, 30:22 Japonia - 6 zwycięstw, 19 pkt, 25:25 USA - 6 zwycięstw, 18 pkt, 23:24 Argentyna - 6 zwycięstw, 17 pkt, 20:25 Włochy - 6 zwycięstw, 16 pkt, 23:28 Iran - 5 zwycięstw, 18 pkt, 24:26 Kanada - 5 zwycięstw, 16 pkt, 21:24 Niemcy - 4 zwycięstwa, 13 pkt, 21:35 Holandia - 2 zwycięstwa, 7 pkt, 14:37 Bułgaria - 2 zwycięstwa, 7 pkt, 11:35 Australia - 1 zwycięstwo, 2 pkt, 27:38

O kolejności w tabeli decyduje najpierw liczba zwycięstw, a następnie punkty i bilans setów.

Polska o krok od awansu do Final Four Ligi Narodów. Kiedy kolejny mecz zespołu Heynena?

Walka o miejsca gwarantujące awans do rundy finałowej wciąż trwa, a zespołom pozostały jeszcze trzy z 15 spotkań. W następnej kolejce reprezentacja Polski zmierzy się z Iranem, który nie ma szans na awans do Final Four. Spotkanie odbędzie się w we wtorek 22 czerwca o godz. 15:00. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przepraszamy czytelników za błąd w pierwszej wersji tytułu, gdzie mowa była o Rosjanach, a nie Irańczykach