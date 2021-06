Znakomity mecz Polaków! Kolejne 3:0! Popis Semeniuka

W swoim 13. spotkaniu w ramach tegorocznej edycji Ligi Narodów zawodnicy Vitala Heynena zagrali z Argentyną. Polacy byli faworytami, bo ostatnio są w doskonałej formie. Polacy nie stracili ani jednego seta w trzech kolejnych meczach - z Niemcami, Japonią i Kanadą. Tak świetna seria nastąpiła jednak po wyraźnej porażce z Brazylią, również w stosunku 3:0. A jak było z Argentyną?

W pierwszym secie Polacy utrzymywali kilkupunktową przewagę i wygrali pierwszego seta 25:21. Drużyna Heynena imponowała w ataku, a także była skuteczna podczas zagrywki. Warto wyróżnić Kamila Semeniuka, Michała Kubiaka i Karola Kłosa, którzy zdobyli po cztery punkty.

Drugi set był znacznie bardziej wyrównany. Ale także dlatego, że biało-czerwoni zaczęli popełniać coraz więcej błędów. Na szczęście Polacy znowu imponowali w ataku. Semeniuk zdobył aż dziewięć punktów, a Kubiak i Kłos po sześć. Ostatecznie wygraliśmy 25:22.

Sytuacja w grupie

W trzeciej partii Argentyńczycy wypadli bardzo blado. Polacy, bez najmniejszych kłopotów, wygrali 25:18. Do końca rozgrywek biało-czerwoni rozegrają jeszcze dwa spotkania: z Iranem i Francją, a na ten moment do prowadzącej w tabeli Brazylii tracą dwa punkty.

Liga Narodów. Tabela po 13. kolejkach:

Brazylia - 12 zwycięstw, 35 pkt, bilans setów 36:9 Polska - 10 zwycięstw, 33 pkt, 34:8 Francja - 9 zwycięstw, 29 pkt, 35:20 Słowenia - 9 zwycięstw, 26 pkt, 31:16 Serbia - 9 zwycięstw, 25 pkt, 30:22 Rosja - 8 zwycięstw, 26 pkt, 30:18 Japonia - 6 zwycięstw, 19 pkt, 25:25 USA - 6 zwycięstw, 17 pkt, 21:21 Argentyna - 6 zwycięstw, 17 pkt, 20:25 Włochy - 6 zwycięstw, 16 pkt, 23:28 Iran - 5 zwycięstw, 18 pkt, 24:26 Kanada - 5 zwycięstw, 16 pkt, 21:24 Niemcy - 4 zwycięstwa, 13 pkt, 19:29 Holandia - 2 zwycięstwa, 7 pkt, 14:37 Bułgaria - 2 zwycięstwa, 7 pkt, 11:35 Australia - 1 zwycięstwo, 2 pkt, 7:38

O kolejności w tabeli decyduje najpierw liczba zwycięstw, a następnie punkty i bilans setów.

Walka o miejsca gwarantujące awans do rundy finałowej wciąż trwa, a zespołom pozostały jeszcze trzy z 15 spotkań. W następnej kolejce reprezentacja Polski zmierzy się z Iranem, który nie ma szans na awans do Final Four. Spotkanie odbędzie się w we wtorek 22 czerwca o godz. 15:00 Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.