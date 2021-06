Liga Narodów. Tak wygląda tabela po meczu Polska - Argentyna. Final Four coraz bliżej

Reprezentacja Polski radzi sobie bardzo dobrze w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni przegrali zaledwie dwa z trzynastu dotychczasowych spotkań (1:3 ze Słowenią i 0:3 z Brazylią). Dzięki wygranej 3:0 z Argentyną kadra prowadzona przez Vitala Heynena utrzymuje drugie miejsce w tabeli, tuż za Canarinhos.

REKLAMA

Zobacz wideo Praca statystyka kadry siatkarzy od kulis. "Czasami któryś z chłopaków próbuje zgadnąć skład"

Biało-czerwoni w Lidze Narodów zagrają jeszcze z Iranem (22 czerwca) oraz Francją (23 czerwca). Turniej finałowy odbędzie się w dniach 26-27 czerwca.

Liga Narodów. Wyniki meczów 13. kolejki:

Australia - Serbia 1:3 (16:25, 13:25, 25:19, 15:25),

Japonia - Bułgaria 3:0 (25:23, 25:18, 25:14),

Francja - Iran 3:0 (25:21, 25:21, 25:19),

Kanada - Holandia 3:0 (25:16, 25:16, 25:19),

Brazylia - Włochy 3:1 (25:19, 32:30, 22:25, 25:20),

Słowenia - USA 3:2 (28:30, 25:19, 21:25, 28:26, 15:13),

Polska - Argentyna 3:0 (25:21, 25:22, 25:18) ,

, Niemcy - Rosja.

Liga Narodów. Tabela po 13. kolejkach:

Brazylia - 12 zwycięstw, 35 pkt, bilans setów 36:9 Polska - 10 zwycięstw, 33 pkt, 34:8 Francja - 9 zwycięstw, 29 pkt, 35:20 Słowenia - 9 zwycięstw, 26 pkt, 31:16

Serbia - 9 zwycięstw, 25 pkt, 30:22 Rosja - 8 zwycięstw, 26 pkt, 30:18 Japonia - 6 zwycięstw, 19 pkt, 25:25 USA - 6 zwycięstw, 17 pkt, 21:21 Argentyna - 6 zwycięstw, 17 pkt, 20:25 Włochy - 6 zwycięstw, 16 pkt, 23:28 Iran - 5 zwycięstw, 18 pkt, 24:26 Kanada - 5 zwycięstw, 16 pkt, 21:24 Niemcy - 4 zwycięstwa, 13 pkt, 19:29 Holandia - 2 zwycięstwa, 7 pkt, 14:37 Bułgaria - 2 zwycięstwa, 7 pkt, 11:35 Australia - 1 zwycięstwo, 2 pkt, 7:38

O kolejności w tabeli decyduje najpierw liczba zwycięstw, a następnie punkty i bilans setów.

Polska o krok od awansu do Final Four Ligi Narodów. Kiedy kolejny mecz zespołu Heynena?

Walka o miejsca gwarantujące awans do rundy finałowej wciąż trwa, a zespołom pozostały jeszcze trzy z 15 spotkań. W następnej kolejce reprezentacja Polski zmierzy się z Iranem, który nie ma szans na awans do Final Four. Spotkanie odbędzie się w we wtorek 22 czerwca o godz. 15:00. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.