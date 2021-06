Polska - Argentyna. Kolejny mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski siatkarzy wróci w poniedziałek do gry w Lidze Narodów po czterodniowej przerwie. W ostatnim spotkaniu Polacy rozbili reprezentację Niemiec 3:0 i bardzo się zbliżyli do awansu do półfinałów. Polscy siatkarze zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli i przed nimi są tylko Brazylijczycy. W sumie drużyna Vitala Heynena wygrała do tej pory 10 z 12 spotkań. Przytrafiły jej się tylko dwie porażki - ze Słowenią (1:3) i Brazylią (0:3).

W poniedziałek polscy siatkarze zagrają w Rimini z Argentyną. Drużyna z Ameryki Południowej radzi sobie w tegorocznej Lidze Narodów bardzo dobrze i wyprzedza dość niespodziewanie, chociażby Iran czy Włochy. Do tej pory Argentyńczycy wygrali sześć z 12 spotkań. Początek mieli bardzo trudny, ponieważ przegrali trzy mecze z rzędu, ale teraz w pięciu ostatnich spotkaniach przegrali tylko z Rosją.

O sytuacji kadry przed spotkaniem z Argentyną wypowiedział się trener Vital Heynen. Belg nie urywał, że najważniejsze dla niego jest zdrowie zawodników stąd częste rotacje w składzie. - Jestem tutaj, żeby sprawdzać zawodników, pomagać im i zrobić wszystko, żeby zagrali na swoim najwyższym możliwym poziomie. Na ich zdrowie nie mogę jednak wpłynąć, więc cieszę się, że wszystko jest w porządku. Druga rzecz: wydaje mi się, że widzę małą poprawę w grze każdego z zawodników. Powoli lepszy staje się cały zespół, ale także poszczególni siatkarze indywidualnie. Plan zakładał, że będziemy grali coraz lepiej, ale wyniki wciąż są o wiele lepsze niż oczekiwaliśmy - powiedział Sport.pl selekcjoner naszej kadry.

Polska - Argentyna. Gdzie i o której obejrzeć siatkarską Ligę Narodów?

Siatkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Argentyną w poniedziałek 21 czerwca o godz. 19:30. Spotkanie będzie transmitowane przez TVP Sport, Polsat Sport, a także w serwisach sport.tvp.pl oraz Ipla.tv. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.