Jest skład polskich siatkarzy! Vital Heynen zdecydował. Wilfredo Leon nie zagra

Poniedziałkowy mecz z Argentyną będzie pierwszym z trzech ostatnich spotkań fazy grupowej Ligi Narodów dla polskich siatkarzy. Jeśli chcą awansować do Final Four rozgrywek organizowanych przez FIVB, będą musieli wygrać to spotkanie i liczyć na wpadkę Francuzów lub w przypadku wygranej drużyny Laurenta Tilliego wygrać także spotkanie z Iranem.

Vital Heynen podjął już decyzję co do składu polskich siatkarzy na ten mecz. Z Argentyną na pewno nie zagrają Maciej Muzaj, Marcin Komenda, Norbert Huber, Jakub Kochanowski, a także Wilfredo Leon. Przyjmujący prawdopodobnie dostanie szansę w meczu z Francją - ostatnim grupowym spotkaniu Polaków. To na tamten mecz trener Heynen powinien chcieć wystawić najsilniejszy skład polskich siatkarzy.

Kadra polskich siatkarzy na mecz z Argentyną:

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

przyjmujący: Michał Kubiak, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal, Bartosz Bednorz

środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Piotr Nowakowski

libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

Początek spotkania Polska - Argentyna w poniedziałek 21 czerwca o godz. 19:30. Spotkanie będzie transmitowane przez TVP Sport, Polsat, a także w serwisach sport.tvp.pl oraz Ipla.tv. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

