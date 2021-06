Tak wygląda końcowa tabela siatkarskiej Ligi Narodów! Znamy pary Final Four

Reprezentacja Polski siatkarek zwycięstwem zakończyła zmagania w Lidze Narodów. W swoim ostatnim meczu turnieju Polki pokonały 3:2 faworyzowane Rosjanki, odnosząc piątą wygraną w całych rozgrywkach. Zawodniczki Jacka Nawrockiego nie osiągnęły oczekiwanego wyniku i nie wystąpią w turnieju finałowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak to było z rekordem asów Wilfredo Leona? "Po powtórce stwierdziłem, że as jest zasłużony"

Koniec rundy grupowej siatkarskiej Ligi Narodów. Polska poza pierwszą "dziesiątką"

Reprezentacja Polski zakończyła fazę grupową siatkarskiej Ligi Narodów na 11. miejscu z dorobkiem 15 punktów. To najgorszy wynik polskich siatkarek w rozgrywkach. W swoim pierwszym turnieju Polki zakończyły rywalizację na dziewiątym miejscu. Przed dwoma laty natomiast awansowały do Final Six. W grupie finałowej trafiły jednak na Stany Zjednoczone i Brazylię. Oba mecze przegrały i odpadły z turnieju.

Atomowe uderzenie Kurka! Niemcy rozbici. Polak z akcją meczu [WIDEO]

Zgodnie z oczekiwaniami na dwóch pierwszych miejscach w pierwszej fazie grupowe znalazły się USA oraz Brazylia. Co ciekawe, reprezentacja Chin, która zakończyła rozgrywki na piątym miejscu pokonała obie faworytki (3:0 z USA, 3:2 z Brazylią). Na trzecim i czwartym miejscu w Lidze Narodów znalazły się Japonia oraz Turcja, które również wystąpią w turnieju finałowym.

Tabela Ligi Narodów kobiet:

USA - 15 meczów, 14 zwycięstw, 42 pkt, sety 42:7; Brazylia - 15 meczów, 13 zwycięstw, 40 pkt, sety 42:10; Japonia - 15 meczów, 12 zwycięstw, 33 pkt, sety 36:18; Turcja - 15 meczów, 11 zwycięstw, 30 pkt, sety 37:21; Chiny - 15 meczów, 10 zwycięstw, 30 pkt, sety 35:21; Dominikana - 15 meczów, 9 zwycięstw, 29 pkt, sety 34:25; Rosja - 15 meczów, 8 zwycięstw, 23 pkt, sety 29:26; Holandia - 14 meczów, 8 zwycięstw, 23 pkt, sety 27:34; Belgia - 15 meczów, 8 zwycięstw, 16 pkt, sety 24:34; Niemcy - 15 meczów, 5 zwycięstw, 16 pkt, sety 20:29; Polska - 15 meczów, 5 zwycięstw, 15 pkt, sety 24:36; Włochy - 15 meczów, 4 zwycięstwa, 16 pkt, sety 24:35; Serbia - 15 meczów, 4 zwycięstwa, 14 pkt, sety 19:36; Kanada - 15 meczów, 3 zwycięstwa, 11 pkt, sety 17:39; Korea Południowa - 14 meczów, 3 zwycięstwa, 9 pkt, sety 14:37; Tajlandia - 15 meczów, 2 zwycięstwa, 6 pkt, sety 11:40.

O kolejności w tabeli decyduje najpierw liczba zwycięstw, a następnie punkty i bilans setów.

Vital Heynen ma wątpliwości co do składu. "Tego boję się najbardziej"

Liga Narodów kobiet. Kiedy odbędzie się turniej finałowy?

Pierwsza część Ligi Narodów z powodu epidemii koronawirusa była rozgrywana w "bańce" w Rimini. Rozgrywki rozpoczęły się 25 maja. Final Four rozegrany zostanie w dniach 24-25 czerwca. W pierwszej parze półfinałowej USA zagra z Turcją, zaś w drugiej Japonia z Brazylią. Oba spotkania odbędą się w czwartek 24 czerwca. W piątek odbędzie się mecz o trzecie miejsce oraz finał.